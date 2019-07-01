北市「單一且自住」房屋稅降 擬加碼降地價稅

2019-07-01 23:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北報導



台北市長柯文哲（前排左二）昨出席「興隆公宅A、E基地」開工典禮，預計2022年竣工，可提供603戶。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

台北市「單一且自住」房屋稅，明年確定從1%降至0.6％，市長柯文哲昨又拋利多，擬加碼調降地價稅，今年底將有比較明確答案；台北市地政局證實，正在評估適法性、篩選機制，或透過發放津貼的方式，讓民眾對減稅有感。

明年初適逢2020總統大選，被視為熱門人選的柯文哲突喊降稅政策，是否選前大放送？台北市地政局長張治祥解釋，柯市長一直希望讓「單一且自住」持有成本變輕，上周市府討論房屋稅進度時，認為地價稅也能思考，跟選舉無關。

柯文哲昨於「興隆公宅A、E基地」開工典禮致詞提到，台北市超過一年沒人住的空屋約3萬6千戶，政治還是先給後拿，「單一且自住」房屋稅確定降至0.6%，至於地價稅降多少要算算看，房屋稅、地價稅是地方重要稅收，不能降到連政府運作也出問題。

柯文哲說，房子是用來住的，不是用來炒的，若只有一棟房子且設籍自住，包括房屋稅及地價稅還要再下降，若持有3至5棟房子，政府為何要保障包租公、包租婆？

課徵地價稅的依據為「公告地價」，每2年調整一次。張治祥指出，台北市「公告地價」已於2018年調整一次，下次調整為2020年，所以今年底前必須先準備明年「公告地價」調降或調升作業，再送地價評議委員會。

針對調降地價稅，張治祥坦言，若以稅的角度，其實有難度，目前台北市共計4542個「地價區段」，每區段擁有各自「公告地價」，但任一區段又擁有多筆土地，如何從中篩選「單一且自住」土地，技術仍待克服，且該降多少，也必須找出法源依據。

為了鼓勵房屋自住，台北市於2017年推出「單一且自住」課輕稅，將房屋稅實質稅率從1.2%降至1%，明年定調再加碼，從1%又降為0.6%，預期至少20萬戶受惠。