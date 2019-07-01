長庚砸百萬支持拔河 辦訓練營栽培小選手還贈球鞋

2019-07-01 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園長庚紀念醫院投入約600萬舉辦拔河訓練營、贊助偏鄉學校拔河隊，今日舉行第2屆拔河訓練營，與台灣女子拔河國家代表隊台師大景美女中拔河聯隊合作，結合長庚醫院的運動醫學和國家代表隊的專業，共同規劃適合小選手的課程，國小組及國中組分別舉行為期各5天的訓練課程，今年總計有540位學生參加，除免食宿以外，每為選手還可獲贈一雙拔河鞋。

長庚紀念醫院長楊政達說，特別支持拔河運動是因為拔河運動和醫護工作一樣，成員間需要團結合作，加上拔河運動屬於高張力活動，選手們很容易在運動過程中受傷，若沒有正確的技巧及防護觀念，長期下來易累積成運動傷害，希望可以透過這次的訓練營讓小選手和學姊們（拔河聯隊）學習，多增加拔河的技巧及防護知識。

花蓮縣見晴國小六年級黃昀表示，這是他第2次參加拔河訓練營，去年在比賽中瞭解了自己的不足，所以今年再度參加，想拿下前三名的優秀名次，黃昀拿到主辦單位贈送的拔河鞋後開心的穿上，並說拔河鞋對腳比較好，他期望跟學姊們切磋學習後也能變得像她們一樣厲害。