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不能造成別人不便？從長榮罷工看台灣勞動困境

長庚砸百萬支持拔河 辦訓練營栽培小選手還贈球鞋

2019-07-01 19:47聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

桃園長庚紀念醫院投入約600萬舉辦拔河訓練營、贊助偏鄉學校拔河隊，今日舉行第2屆拔河訓練營，與台灣女子拔河國家代表隊台師大景美女中拔河聯隊合作，結合長庚醫院的運動醫學和國家代表隊的專業，共同規劃適合小選手的課程，國小組及國中組分別舉行為期各5天的訓練課程，今年總計有540位學生參加，除免食宿以外，每為選手還可獲贈一雙拔河鞋。

長庚紀念醫院長楊政達說，特別支持拔河運動是因為拔河運動和醫護工作一樣，成員間需要團結合作，加上拔河運動屬於高張力活動，選手們很容易在運動過程中受傷，若沒有正確的技巧及防護觀念，長期下來易累積成運動傷害，希望可以透過這次的訓練營讓小選手和學姊們（拔河聯隊）學習，多增加拔河的技巧及防護知識。

花蓮縣見晴國小六年級黃昀表示，這是他第2次參加拔河訓練營，去年在比賽中瞭解了自己的不足，所以今年再度參加，想拿下前三名的優秀名次，黃昀拿到主辦單位贈送的拔河鞋後開心的穿上，並說拔河鞋對腳比較好，他期望跟學姊們切磋學習後也能變得像她們一樣厲害。

長庚拔河訓練營去年招收14隊國小拔河隊及16隊國中拔河隊，共有480人參加，今年則在國小、國中組別各增加一隊，且每隊人數增加4名，主辦單位指出，因拔河隊人數通常落在15、16人，而去年一隊卻只收12人，才會在隊伍中再增加4名人員，而今年更有遠從金門金湖國小來交流的拔河隊。

長庚紀念醫院長楊政達表示，拔河運動跟醫護工作一樣，成員間需要團結合作，加上拔河運...
長庚紀念醫院長楊政達表示，拔河運動跟醫護工作一樣，成員間需要團結合作，加上拔河運動屬於高張力活動，希望可以透過這次的訓練營讓小選手和學姊們（拔河聯隊）學習，多增加拔河的技巧及防護知識。記者陳夢茹／攝影
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桃園長庚紀念醫院投入約600萬舉辦拔河訓練營、贊助偏鄉學校拔河隊，今日舉行第2屆...
桃園長庚紀念醫院投入約600萬舉辦拔河訓練營、贊助偏鄉學校拔河隊，今日舉行第2屆拔河訓練營，與台灣女子拔河國家代表隊台師大景美女中拔河聯隊合作，結合長庚醫院的運動醫學和國家代表隊的專業，共同規劃適合小選手的課程。記者陳夢茹／攝影
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桃園長庚紀念醫院投入約600萬舉辦拔河訓練營、贊助偏鄉學校拔河隊，今日舉行第2屆...
桃園長庚紀念醫院投入約600萬舉辦拔河訓練營、贊助偏鄉學校拔河隊，今日舉行第2屆拔河訓練營，與台灣女子拔河國家代表隊台師大景美女中拔河聯隊合作，結合長庚醫院的運動醫學和國家代表隊的專業，共同規劃適合小選手的課程。記者陳夢茹／攝影
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拔河長庚偏鄉學校

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