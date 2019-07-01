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大稻埕情人節8月登場 茄子蛋號召「萬人唱情歌」

2019-07-01 19:28聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

七夕情人節將屆，由北市府觀傳局舉辦的「大稻埕情人節」將於8月3、4日在延平河濱公園登場。今年主題定為「萬人一起唱情歌」，請來黃品源、潘越雲等知名歌手，以及茄子蛋、美秀集團、BOXING等樂團，和民眾共襄盛舉。

至於眾所期待的煙火秀，觀傳局透露，去年煙火施放320秒，今年至少會有360秒，時間、發數都較往年精彩，細節還在規劃中，近期就會對外公布。

觀傳局表示，為了讓民眾提前感受大稻埕街區魅力及情人浪漫氣氛，本月起，北市府也和在地商圈、場館、產業聯手推出情人主題體驗活動，6日至8月4日止，到指定店家消費滿額就送限量情人布書籤。

此外，大稻埕戲苑也會推出《肥婆之戀、乞食開藝旦》、《神仙孝子》、《梁山風雲》等愛情戲曲，大稻埕台灣新文化運動管也推出打卡送好禮，新芳春茶行也有消費優惠、情人趣味體驗等活動，

觀傳局還和旅遊業者推出「2019大稻埕情人節專屬遊程」，結合手作體驗、城市走讀，帶領民眾暢玩大稻埕。

觀傳局表示，周邊商圈也紛紛推出情人相關活動，像是台北地下街將在8月3、4日推出「夏日浴衣祭」，北門相機協會則有「大稻埕情人節社影比賽，歡迎民眾拍下心目中最動人的大稻埕情人節情境、街區美景、煙火。

七夕情人節將屆，由北市府觀傳局舉辦的「大稻埕情人節」將於8月3、4日在延平河濱公...
七夕情人節將屆，由北市府觀傳局舉辦的「大稻埕情人節」將於8月3、4日在延平河濱公園登場。記者邱瓊玉／攝影
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大稻埕情人節北市

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