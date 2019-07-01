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大巨蛋遭爆施作未核准工項 北市府明現勘認定

2019-07-01 18:49聯合報 記者張世杰╱即時報導

大巨蛋爭議不斷，若全面復工，仍須經過都審、環評、建照變更，目前遠雄僅被允許施作14項公共安全工項，包括屋頂、帷幕外牆、排水系統等，不料，今天傳出遠雄疑似施作非核准工項，在工地內安裝冷氣設施；對此，台北市建管處表示，今天下午現場勘查，發現大巨蛋棟地下5層設置不明槽體，明天將邀集三大技師公會現場確認，如確有違法施工，可依「行政執行法」開罰30萬元。

遠雄發言人楊舜欽回應，原冰水主機及管線，因為停工皆放置於地下空間，近期因全區防洪排水工程施作，包括地下結構體及排水管線，為了施工動線，必要移動主機及管線到機房就定位，主機與配管是在原設定機房內組裝之後堆置，但並未安裝，因此並沒有施作空調系統。

自從遠雄被允許施作14項公安工項，市府皆定期派員巡視，外界質疑為何未發現端倪？建管處則稱，大巨蛋總樓地板面積達49萬餘平方公尺，受限於人力，每天僅能以抽查方式巡查，並坦言，地下室構造屬於14項公安工項之一，所以地下室未列入重點巡查範圍，後續將每周至少一天針對地下室範圍加強巡查。

針對大巨蛋傳出遠雄疑似施作非核准工項，建管處表示，今天下午現場勘查，發現巨蛋棟地下五層設置有不明槽體，經詢問工地人員，該儲冰槽於停工前2015年2月2日訂製，於2015年9月2日進場後暫置於地下5層。

建管處又說，今天下午遠雄向市府澄清，因地下室施作防洪排水系統工程，須遷移原本占據排水系統工程位置的儲冰槽，因工序問題，必須將相關管線先行設置定位，但現場的管線僅以點焊方式暫時固定；針對遠雄說明，建管處明天將邀集三大技師公會現場確認，如有違法施工情形，將依法裁罰。

大巨蛋距離全面復工仍有三關，包含都審、環評、建照變更。 圖／本報資料照
大巨蛋距離全面復工仍有三關，包含都審、環評、建照變更。 圖／本報資料照
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大巨蛋公安

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