公車發車誤點10分鐘 台中8月起罰千元

2019-07-01 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中公車脫班、誤點狀況不少，市府祭出罰則，自8月起未按班表發車，誤點10分鐘罰1000元，脫漏班最高罰5000元。市府強調，7月為班表調整緩衝期，8月起每班次都會稽查，違規就開罰，以提高公車準點與品質。

公車業者表示，市府原訂7月開罰，經協調後才有緩衝期，將檢討班表時間；如果未來誤點、脫班挨罰，部分業者表示由公司負擔，有業者說再評估。交通局長葉昭甫說，調整後班次不減少，但時間會微調。

網路上流傳7月起，台中公車誤點、脫班將開罰，發車誤點10分鐘開罰1000元，脫班10-20分鐘罰3000元，脫班20-30分鐘罰4000元，若超過30分鐘以上開罰5000元。不少人批評「逼司機趕車」、「恐會趕出問題」。

多家公車業者表示，交通局已召集業者協調2個月，誤點開罰有助於提升公車準點與品質，但7月就上路實在太趕，希望能提供緩衝期，讓業者檢討現行班表，否則未來會罰不完。

誤點開罰制度若正式實施，未來公車誤點、脫班挨罰，公車業者反應不一。有業者表示由公司出錢，不會要求司機負擔，以免司機怕罰錢而趕車出問題。也有人說要看狀況，會加強司機訓練。

台中市交通局表示，公車誤點、脫班等投訴不斷，以目前每天9200班次公車為例，每天會收到60通投訴電話，多數都是公車誤點，但實際誤點、脫班問題更嚴重，有些繁重路線，甚至脫班、誤點接連而來，原本5-10分鐘就有公車，得等20-30分鐘才搭得到車。