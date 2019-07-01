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「玉」字測韓國瑜總統之路 詹惟中：雖遇阻但大可期待

配合捷運做都更 中和南山段舉辦動土典禮

2019-07-01 16:25聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

都更三箭為新北市重要的政策，其中「捷運蓋到哪、都更做到哪」又添一案，捷運景安站周邊的中和區南山段都市更新案，配合都更後，將改建為地上15層、地下4層的電梯住宅大樓，新北市府今偕同實施者與住戶一起舉辦動土典禮。

中和區南山段都市更新案位於景平路與南山路交叉口的東北側，距離運景安站約180公尺，原本為4棟逾30年的4層樓建物及鐵皮棚架，由於土地使用效益低落，且環境景觀不佳，經過都市更新後，配合大眾運輸為導向的城市發展（Transit Oriented Development，即俗稱TOD），以高密度發展並對行人友善的設計，提供舒適便利的生活環境，藉此帶動捷運站周邊土地發展。

新北市城鄉局都市更新處表示，南山段都市更新案將原先4棟逾30年的4層樓建物及鐵皮棚架，規劃成地上15層、地下4層的無障礙電梯住宅大樓，並將2側規劃成寬度4公尺以上的人行步道，提供行人安全舒適的步行空間。

另外，考量到整體都市景觀，將會把毗鄰的南山溝併入整體規劃設計，配合南山溝地坪美化工程，結合基地內開放空間，規劃出整體性的人行步道系統，以符合銀級綠建築規定的多層次綠化設施，提供周邊居民一個充滿綠意的休憩空間，達到友善住戶及環境的雙贏目標。

新北市捷運景安站周邊的中和區南山段都市更新案，新北市政府今偕同實施者與住戶一起舉...
新北市捷運景安站周邊的中和區南山段都市更新案，新北市政府今偕同實施者與住戶一起舉辦動土典禮。圖／新北市都更處提供
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新北市捷運景安站周邊的中和區南山段都市更新案，新北市政府今偕同實施者與住戶一起舉...
新北市捷運景安站周邊的中和區南山段都市更新案，新北市政府今偕同實施者與住戶一起舉辦動土典禮。。圖／新北市都更處提供
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都市更新都更

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