家長接送孩不怕挨罰 科技停車柱9月起板橋、永和試辦

2019-07-01 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市多數學校周遭為時段性禁停車格，許多家長要接送孩子上下課，車輛被開單拖吊。新北市交通局將試辦「智慧停車2.0系統」，9月起將在板橋文德國小及永和區的永平國小，設置最新科技的停車柱及高位視訊等，依各學校規定，設定接送孩童所需停車時間，讓家長安心臨停，不過超過臨停時間，將通知交通警察大隊勸離。

新北市交通局停車營運科長許芫綺表示，目前家長上下學接送孩子多為上午7點至8點、下午3點30分至4點30分等尖峰時間，均無法臨時停車，此計畫考量家長有接送幼童至教室需求，在試辦車格停好車，可以安心下車，不過臨停的時間將會依據各學校而有所不同，未來將與校方、警察機關共同討論，個別訂定。

許芫綺表示，文德國小旁將先試辦4個停車柱，可以自動紀錄家長臨停時間，也有拍照等功能，假如臨停超過時間，車柱會自動計算時間，並上雲端「通知」交通警察大隊前往勸離，若不聽勸，將會開單處理。至於要如何分辨臨停的車主是家長？許芫綺表示，將會與學校討論看是否要發放家長臨停證，以避免車位遭占用。