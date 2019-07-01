新北9月試辦智慧停車2.0 家長接送可安心臨停

2019-07-01 16:25 中央社 新北1日電



新北市政府交通局將試辦「智慧停車2.0系統」，運用最新科技的停車柱，人性化設定家長接送孩童所需停車時間，讓家長安心接送，不用再擔心停車被開單，預計9月上路。

新北市政府交通局局長鍾鳴時表示，考量到公托中心和幼兒園因孩童年紀小，需要家長親自接送，「智慧停車2.0系統」以智慧化方式分享短時性停車格，透過科技執法計算停車所需時間，逾時才會照相取締，將違規事證資料移送警察機關裁罰，讓家長接送孩童時可以安心停車，不需擔心因車輛臨停被取締拖吊。

新北市政府交通局停車營運科科長許芫綺表示，「智慧停車2.0系統」將先在永和區永平國小、板橋區文德國小的附設幼兒園國小家長接送區時段性禁停車格試辦，透過設置停車柱及高位視訊等最新科技執法系統，在上下學尖峰時段，依照家長停妥車輛後，進出幼兒園接送所需時間，設定允許的停車時間，預計9月開始試辦，未來計畫擴及托老中心和安養機構，讓子女們也能安心接送長輩。

許芫綺強調，「智慧停車2.0」在非禁停時段則是實施智慧化停車收費，透過路側的停車柱及高位視訊的無紙化自動開單，民眾可以直接利用停車柱繳費或手機下載路邊停車繳費APP，以行動支付方式繳費，提升便利性和環保效益。