三蘆將有新足球場 預計12月啟用

2019-07-01 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北三重、蘆洲區交界處的「集賢環保公園」原只有雜草，去年公所就有規劃要設計足球練習場，但礙於經費無法施工，新北市議員王威元向中央、新北市府爭取預算，也投入建議款，今順利開工將增設8人制足球場，預計12月完工。

王威元說，三重蘆洲區的足球運動推動已達10來年，從國小到國、高中各級學校都有在推廣足球，讓足球紮根在三蘆地區，但過去球隊要有正規的足球練習場地，都必須到新莊與人排練習時間，不然就是在學校操場「假裝」在球場練習。

王威元表示，因為沒有正規場地，導致球員都在操場練習，缺少臨場感也讓練習效度較差，且到新莊練習也沒有交通車，必須靠家長接送，時間也不方便，導致過去10多年來，導致輸球不是輸在球技，而是沒有場地練習。

由新北高中組成的足球隊，這次也擊敗各校好手獲得冠軍成為新北代表隊資格，預計在這個月代表新北參加全運會，球員說，從國小就希望有了練習場，未來球場完成後就不用再跑到新莊登記練習場，或是跟其他運動協調排時間。