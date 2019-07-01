崑大公廣系北門金質團隊 帶領四校小農夫認識台南農產

2019-07-01 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



暑假來臨，崑山科大公共關係暨廣告系「EYE北門資訊志工團隊」，以跨區旅行方式在北門、大內、學甲區舉辦「北門小農夫與檸相遇火龍島」夏令營活動，帶領北門、文山、錦湖，雙春等國小學童以網路直播、行腳節目、農業教育為主題用影像記錄、農村體驗來認識故鄉、親近土地。

「EYE北門資訊志工團隊」落實資訊服務偏鄉，先前已連續兩年榮獲教育部資訊志工「服務執行獎」金獎。

夏令營活動運用資訊科技，聯合北門四所小學以網路直播方式開場，讓學童一同線上開課、在網路上交流。崑大志工團隊則以行腳節目引導學童運用鏡頭，介紹火龍果及檸檬等夏季農作物，同時讓學童進行腳本設計、實際拍攝及影片剪輯等練習，充分展示出學童的創意與潛能發想。

另學童前往大內區採自然農法的袋鼠農場，認識有機農作物，經營有機農業六年的農場主人陳明志帶領學童體驗採果與水果料理，製作火龍果多多和蜂蜜檸檬，藉此增加學童農業知識和地方認同感。

許多小朋友第一次參與農務體驗採果，覺得新鮮又有趣，也透過農場主人介紹，認識荔枝椿象、蝌蚪、獨角仙等昆蟲，進而分辨害蟲與益蟲的差異。

團隊還安排前往學甲區鼎農村，農村主人陳胤丰為回鄉青年，多年來不斷持續推動社區營造，結合在地資源，將廢棄老厝三合院改造成食農教育基地，以學甲區特產大蒜的形狀發想成披薩烤窯，讓志工及學童利用小麥粉製成的麵糰窯烤披薩，讓學童享用風味料理時，也能增加用餐樂趣，充分展現農村最美好的景色。