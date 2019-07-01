130公尺單斜張軌道橋 安坑輕軌「安心橋塔」成新地標

2019-07-01 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



安坑輕軌工程中的安心橋塔吊裝完成，今天在新店清溪河濱公園進行祈福儀式。新北市長侯友宜表示，安心橋為國內首座單塔斜張桁架複合式軌道橋，最不容易的地方是非對稱，施工過程困難，未來將成為新店地區的新地標，完工通車後將大幅提升安坑地區捷運轉乘的便利性，預計2021年底完工、2022年通車。

安心橋需跨越新店溪，施工過程相對困難。新北市捷運工程局長李政安表示，安心橋在新店溪河中僅落下兩墩，橋塔因需要負荷橋體的主要重量，設計上為10度傾角之A型塔柱，並採用鋼箱型結構。

李政安說，安心橋塔高達130公尺、重量約3450噸，橋塔基礎以42根全套管基樁，深入河底35公尺並釘入岩盤，橋塔完工後將搭配12對斜張絞索，以穩定橋體桁架，成為國內少見的超高橋塔軌道橋。

侯友宜表示，目前三環六線整體計畫達成率82%，透過捷運工程帶動地方建設，以縮短區域發展的差距，而六線之安坑輕軌整體進度目前已達57%，除了連接新店與安坑地區的交通外，同時串連沿線的自然與人文景觀；此外，輕軌的建置與使用有助於降低環境的碳排放，讓民眾享受交通建設的便利性，也對環境保護盡一份心力。