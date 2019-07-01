重現鼓藝之美 彩繪牆面勾起老新莊人回憶

2019-07-01 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市為加速汙水下水道建設不遺餘力，新莊區立言里近期完成汙水下水道建設，為讓汙水建設與當地特色結合，透過透過彩繪方式，將新莊當地著名的「响仁和鐘鼓廠」重現在巷接管區域，除了能喚起新莊居民共同的「鼓」聲記憶，也藉此行銷新北汙水下水道建設成果。

新莊區為北台灣最早開發的地區之一，其豐富的歷史痕跡，奠定新莊地區人文薈萃的地方特色，而新莊「製鼓技藝」眾所皆知，其中，响仁和鐘鼓廠更是著名代表，「响仁和」由王阿塗師傅自1927年創立至今已有92年歷史，是新北重要的傳統工藝。

過去的傳統文化中，「鼓」常用於官方之祭祀、儀仗及軍事等，在民間則常用於舞蹈、音樂、戲曲、宗教及各種民俗活動與生活行為中，具備實用與藝術的功能。新莊區的响仁和鐘鼓廠除了製鼓技藝外，還不斷持續推動傳承鼓藝文化及鄉土教學的工作，背負傳承新北珍貴鼓藝文化的責任。

新北市水利局表示，由於新莊立言里現已完成污水下水道建設，為讓汙水建設成果連結在地特色文化，利用彩繪方式，將新莊鼓藝文化呈現在後巷接管區域，而彩繪的內容則是以打鼓為主軸，並將其衍生的各種民俗活動與生活行為一一呈現。