影／新北警暑期臨檢 侯友宜現身KTV民眾驚喜

2019-07-01 02:16 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市板橋警分局今日執行聯合稽查，市長侯友宜今天晚間因此前往新北市警局，在警察局長陳檡文陪同下，聽取板橋警分局的簡報，並於會報結束後，一同前往KTV進行聯合稽查。

為宣示新北市政府結合市府整體力量，共同保護青少年的決心，侯友宜今日率警察局、教育局、社會局、經發局、消防局、工務局及衛生局等單位，在警察局大禮堂舉行「暑期保護青少年－青春專案」擴大聯合稽查誓師大會，宣誓保護青少年決心。

活動結束後，侯友宜也在陳檡文陪同下，前往板橋KTV進行聯合稽查，他一現身KTV包廂內，就吸引民眾驚呼，更有剛好在慶生的民眾搶著與他握手，並要求合影留念，而侯友宜也向在場民眾呼籲，在暑假期間要從事有意義的活動，勿涉足不當場所，特別是朋友聚會時，對於來路不明的飲料及食品要特別注意。