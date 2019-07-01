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影／新北警暑期臨檢 侯友宜現身KTV民眾驚喜

2019-07-01 02:16聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

新北市板橋警分局今日執行聯合稽查，市長侯友宜今天晚間因此前往新北市警局，在警察局長陳檡文陪同下，聽取板橋警分局的簡報，並於會報結束後，一同前往KTV進行聯合稽查。

為宣示新北市政府結合市府整體力量，共同保護青少年的決心，侯友宜今日率警察局、教育局、社會局、經發局、消防局、工務局及衛生局等單位，在警察局大禮堂舉行「暑期保護青少年－青春專案」擴大聯合稽查誓師大會，宣誓保護青少年決心。

活動結束後，侯友宜也在陳檡文陪同下，前往板橋KTV進行聯合稽查，他一現身KTV包廂內，就吸引民眾驚呼，更有剛好在慶生的民眾搶著與他握手，並要求合影留念，而侯友宜也向在場民眾呼籲，在暑假期間要從事有意義的活動，勿涉足不當場所，特別是朋友聚會時，對於來路不明的飲料及食品要特別注意。

新北警方則指出，為期3個月的「青春專案」內共規劃「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」、「擴大犯罪預防宣導」三大工作主軸，針對時下流行的新興毒品及青少年加入幫派等犯罪行為，新北警局將加強查緝，另外為了避免少女暑假打工誤入歧途，警局也針對少女坐檯陪酒及性交易等，全面臨檢查緝，絕不容有少女受害。

新北市長侯友宜一現身KTV包廂內，就吸引民眾驚呼，要求握手合影。記者柯毓庭／攝影
新北市長侯友宜一現身KTV包廂內，就吸引民眾驚呼，要求握手合影。記者柯毓庭／攝影
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新北市長侯友宜與警方一同在KTV內貼上反毒宣導海報。記者柯毓庭／攝影
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新北市長侯友宜特別關心了新北市警察局警犬隊。記者柯毓庭／攝影
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新北市長侯友宜在警局長陳檡文陪同下，與警方一同進行聯合稽查的勤務。記者柯毓庭／攝...
新北市長侯友宜在警局長陳檡文陪同下，與警方一同進行聯合稽查的勤務。記者柯毓庭／攝影
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新北市長侯友宜一現身KTV包廂內，就吸引民眾熱烈歡呼。記者柯毓庭／攝影
新北市長侯友宜一現身KTV包廂內，就吸引民眾熱烈歡呼。記者柯毓庭／攝影
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侯友宜警察

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