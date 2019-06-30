手續簡化 新北輔具申請量暴增6倍

2019-06-30 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北報導



新北市讓民眾到特約廠商處挑選輔具，只需支付補助後的差額。 圖／新北輔具中心提供 分享 facebook 新北市政府去年起簡化申請輔具補助手續，讓有長照、身障、醫療輔具需求者，直接到特約廠商處購買，業者透過電腦就能查驗補助資格與金額，民眾只要支付補助後的差額，就可把輔具拿回家，不用再像過去要等數周時間跑流程，也讓長照輔具申請量暴增約6倍，市府預計明年再增加1億2千萬元的輔具補助預算。

新北市目前約有55萬老年人口，市府去年起推出「輔具超音速計畫」，讓合乎長照、身障、醫療輔具補助的民眾，能直接跟特約廠商購買，申請的便利性，也讓原本每月200多件的長照輔具申請量，暴增到如今天每月1400多件；新北輔具中心主任楊忠一說，件數增加但民眾申辦效率提升，市府因此獲得政府服務獎的表揚。

申請就像辦手機一樣方便 明年再增1.2億補助

過去民眾申請輔具補助，必須等待評估、核定、寄送文件等，跑完流程約需27天，還要申請者全額墊付款項，再依發票申請補助；楊忠一說，過往申請輔具補助，民眾還要拿著像公文的核定函，還有一堆表格，甚至不知道補助金額，最後往往放棄申請，自費購買。 民眾申請補助輔具時，輔具中心會派員前往進行評估。 圖／新北社會局提供 分享 facebook

楊忠一指出，現在以表格方式呈現，較為親民，需要哪些項目就會有專員前往評估，民眾只要拿著表格單子到特約廠商處，業者透過電腦系統就能查驗補助資格與金額，民眾只要支付補助後的差額即可，「如同辦手機一樣方便」。

楊忠一表示，新北輔具補助預算今年度為2億3500萬元，明年預計再增加1億2000萬元，長照輔具補助金額最多。