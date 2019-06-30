何志偉今成立服務處 緊鄰後站商圈扎根基層

2019-06-30 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



2020總統、立委大選進逼，台北市立委第二選區（大同士林）的民進黨立委何志偉，今天成立大同服務處，替大選備戰，許多地方耆老、鄉親到場力挺，高喊「凍蒜」；面對選舉將至，何志偉表示，現在選情步步為營，將謹慎積極，並透露他的服務處將跟總統蔡英文一起，成為「聯合競選總部」。

何志偉今天成立大同服務處，位於京站廣場對面，鄰近後火車站商圈，頗有扎根基層意味，今天以茶會形式，許多支持者也輪番拿麥克風喊話；何說，盼透過民意的直接表現，聆聽在地聲音，服務處也希望變成跟地方直接溝通的平台。

台北市共有八個立委選區，如今國民黨各選區參選人已底定，反觀民進黨仍未明朗，僅第一選區（北投士林）、第二選區（大同士林），確定分別由現任立委吳思瑤、何志偉爭取連任。

針對國民黨總統初選結果近期將揭曉，也恐牽動地方選情，何志偉表示，畢竟這是國民黨內部自己的家務事，但身為執政黨，他必須要告訴大家，他關注的國家方向及已達成政績。

他表示，學校的耐震補強，他努力讓台北市所有的學校不怕地震且已經完成，而這個政策站在立委高度，要讓全台灣所有的學校不怕地震，讓校舍全面安全。

何志偉也說，明天就是豬肉解禁的第一天，表示台灣最強的產業之一，台灣豬很快就可以開始外銷；另外，本月台灣的綠能發電首度超越核能發電，這是一個很大的突破，也期待台灣未來可以成為綠能的大國。