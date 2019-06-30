台北客運座椅現霉斑 議員痛批：這樣也優等？

2019-06-30 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



北市府公運處日前才剛公布今年度的公車評鑑，其中有七家車業者獲得優等，不過台北市議員王浩卻批評，近來接獲不少民眾陳情，指今年剛拿到評鑑優等的台北客運，屢在公車內發現座椅有霉斑，甚至還有口香糖黏在車內，不解這樣子的搭車環境，怎麼還可以拿到優等。

王浩表示，經過實際勘查發現，該路線正在營運的公車總計20輛，其中至少有6輛公車有類似狀況，換言之有近三分之一的綠1路線公車，清潔衛生有問題。

王浩質疑，交通局每半年都會針對台北市所有公車業者進行一次公車評鑑，台北客運字2014年以來，年年都獲得評鑑優等，最近一期的公車評鑑，台北客運還是排名前三，獲得93.54的高分，但實際勘查，卻發現公車內部到處都可見髒污，不解評鑑和實際狀況怎麼會有這麼大的出入。

王浩強調，綠1路線不但是捷運松山新店線的接駁公車，還會行經台北101、台北市政府、動物園等熱門觀光警膽，但清潔度不佳的公車，怎麼吸引民眾、觀光客搭乘，要求交通局應儘速檢討評鑑制度是不是哪裡有問題。