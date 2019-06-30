北市派出所整併惹議 警：可改善轄區治安

2019-06-30 16:37 中央社 台北30日電



媒體報導，北市警察局萬華分局武昌街派出所、漢中街派出所年底將整併，引發地方反彈。萬華分局今天表示，整併後員警數達61人，警力集中且靈活調度，可有效改善轄區治安。

自由時報報導，台北市長柯文哲第一年上任時，將整併派出所列為警政革新政策，不顧地方反對，強硬廢除台北市警察局大同分局雙連派出所、大橋派出所，隨後的文山一、二分局整併案遭抗議而喊卡。

報導指出，台北市政府時隔4年，於今年7月13日將萬華分局桂林路及昆明街派出所整併為「龍山派出所」；但年底又要整併萬華分局武昌街派出所、漢中街派出所，再度引發地方反彈，擔憂未來西門町治安恐更亂。

萬華分局今天發布新聞稿表示，武昌街派出所及漢中街派出所預計今年底整併為「西門町派出所」，駐地位於轄內康定路22號，整併後的員警數達61人。

萬華分局說，整併後，武昌街派出所駐地將交由市警局使用；漢中街派出所廳舍則均保留，僅銜牌改為「西門町機動派出所」，各項勤務執行均不變，重點時段仍維持編排8至10名警力服勤。

未來「西門町派出所」轄區地境是以峨嵋街為中軸，萬華分局說，屆時由「西門町機動派出所」守前門，「西門町派出所」顧後院，前後包圍且兩處均可受理報案，串連建構大西門町面式治安防衛網，更能有效改善當地治安。

此外，「西門町派出所」每人可使用空間數平均為9.75坪，未整併前每人平均使用空間僅2.5坪，警政署基準則為9.25坪，可有效解決漢中街派出所駐地老舊問題，原二、三樓老舊寢室則盼能打通改為會議室，以作為聚眾勤務指揮所及待命處所使用。

萬華分局表示，未來「西門町派出所」勤務編排部分，全日排定2線巡邏（共4人），並擇部分時段編排專責交通執法、ATM金融機構巡守等勤務，可複式加強轄內治安及交通執法；同時，「西門町派出所」及「西門町機動派出所」內皆有備勤警力，若遇突發事件也可即時2線趕赴現場處理。