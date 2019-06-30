侯友宜到場視察環狀線噪音 降噪3工程8月底前完成

2019-06-30 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



捷運環狀線年底通車，試車階段噪音擾民，新北市長侯友宜曾在新北市議會承諾會到場視察，沒想到27日真的到板橋區縣民大道及民生路社區噪音情形。新北捷運局長李政安表示，部分路段直立型隔音牆改倒L型、加裝3公尺吸音板、裝設軌道自動潤滑系統等工程，預計8月底前皆可完工。

新北捷運局表示，當天到縣民大道社區6樓平台及27樓住戶家中量測時，因遇雨後剛放晴，軌道仍屬潮濕狀態，尖銳噪音並不明顯；管委會副主委汪正輝也反映，電聯車經過產生尖銳聲擾人；後於民生路社區15樓及30樓量測時，隨著軌道逐漸乾燥，尖銳噪音顯著。

侯友宜指出，現場量測時，因剛下過雨，電聯車行駛噪音分貝值與路上背景噪音相當，但經過轉彎處，會有短暫尖銳聲音，是目前必需改善的重點，已責成新北捷運局長務必於通車前將高頻噪音降低。

李政安表示，環狀線屬鋼軌鋼輪系統，目前試車噪音測試結果都符合法令管制標準，但小轉彎半徑由車輪與軌道摩擦產生尖銳噪音，不符市民期待，除完成車輪切削整圓及軌道拋光以降低噪音外，也進行增加目前隔音牆遮蔽範圍改善。

李政安說，目前縣民大道隔音牆將由直立型延伸為倒L型，文化路轉民生路段則延伸為臨建物側加裝3公尺吸音板之雙弧形，工程進度分別達70％及30％，預計8月中下旬可完工。