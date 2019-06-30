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新北雙溪上林荷花田盛開 白天夜晚都能賞

2019-06-30 12:47聯合報 記者江婉儀╱即時報導

除了白天以外，民眾晚上也可前往雙溪荷花池賞花。圖／新北市景觀處提供
除了白天以外，民眾晚上也可前往雙溪荷花池賞花。圖／新北市景觀處提供
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位於新北市雙溪區的上林荷花田陸續開花，新北市政府景觀處舉辦「新北稼日時光－雙溪荷所在」，白天晚上都能賞花，還舉辦周末限定花劇場、DIY蓮花扇、農夫市集等活動，還有限定荷花便當可以享用，讓民眾在視覺、味覺都可享受。

位於新北市雙溪區的上林荷花田陸續開花，新北市政府景觀處舉辦「新北稼日時光－雙溪荷...
位於新北市雙溪區的上林荷花田陸續開花，新北市政府景觀處舉辦「新北稼日時光－雙溪荷所在」，白天晚上都能賞花。圖／新北市景觀處提供
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景觀處表示，雙溪荷花池除了一般的荷花外，有三分之一池塘是種植睡蓮，除了白天可以賞荷．睡蓮在晚上也會持續綻放，所以在睡蓮田中加裝對環境低干擾的太陽能燈飾，在睡蓮池兩側以LED燈設定動線，讓民眾在晚上也能欣賞睡蓮，夜賞睡蓮點燈活動持續到七夕（8月7日），點燈時間到晚上8點，民眾可把握花期前往欣賞。

「新北稼日時光－雙溪荷所在」即日起到7月30日，除了可以來賞荷，每個周末還有安排「花劇場-魚戲荷中」，由北藝大學生劇團演出，表演者化身荷花田中常見的紅冠水雞，自由地在荷花田中穿梭，民眾在賞花的同時還能欣賞舞者優美的舞姿。演出時間為6月29日10點30分、7月6日10點10分、7月14日15點30分、7月20日16點30分、7月28日15點30分。

另外，在7月6日有DIY活動，民眾可線上報名，當天就可當「一日農夫」，嘗試自己剝蓮子的樂趣；現場也可以彩繪專屬蓮花扇，限量100隻白扇，畫完為止，在周末也有農夫市集，可以買到最新鮮的農產品。

民眾可自行開車前往，從國道1號下八堵交流道接台62線，下暖暖交流道接台2丙線；或從平溪老街出發，沿106縣道往十分方向，於平雙產業道路右轉，在第1個十字路口右轉接台2丙線；也可從貢寮福隆出發，沿台2線往澳底方向，遇台塑石油福隆加油站左轉接台2丙線；也可從「雙溪火車站」搭乘公車780、781、782至「吊橋頭站」下車，步行200公尺即可抵達。詳細資訊可到粉絲專頁「賞花快報」查詢。

周末還有限定表演花劇場-魚戲荷中」，民眾可一邊賞花一邊欣賞表演者演出。圖／新北市...
周末還有限定表演花劇場-魚戲荷中」，民眾可一邊賞花一邊欣賞表演者演出。圖／新北市景觀處提供
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荷花花田

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