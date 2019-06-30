北市動物園入口啟用電子收費 人力陸續轉導覽

2019-06-30 11:40 中央社 台北30日電



台北市動物園入口電子化收費系統啟用，發言人曹先紹今天說，初期仍需要人力引導與協助，一切上軌道後，人工售票人員可減少，改為替遊客規劃與導覽，多元運用人力。

除了可使用悠遊卡，先前要進入動物園，必須在售票窗口排隊買票，假日時常可見到長長人龍，曹先紹說，平日售票人員約3至4人，假日約5至7人，入口電子化收費系統啟用後，自動售票機至多可開啟7台，自動驗票閘門共可開9道。

他說，啟用初期維持原配置人力，同步引導與協助遊客入園，「像是有些還是想用現金購票，有些是系統有bug，電子票證在前端刷了之後，後端反應較慢」。

他舉例，又如一家四口，年紀較大的小朋友需購買兒童票，較小的不用票，家長詢問如何使用電子票證入園等，都需要有人員在第一線協助解決。

曹先紹說，一切上軌道後，在售票窗口的人力就可移至園區內，替遊客進行導覽或行程規劃，人力運用更多元。

電子化收費系統啟用後，手持悠遊卡、愛金卡、一卡通、有錢卡，皆可入園，若持有效記名學生證、敬老卡、愛心卡或愛心陪伴卡，也可直接刷卡入園，享有入園優惠。

動物園昨天首開園，共1萬2601人入園，購票人數為8740人，使用自動售票機或人工窗口等購票者為3522人，使用悠遊卡、一卡通、愛金卡及有錢卡共5218人，其中，使用悠遊卡者為88.62%、一卡通8.59%、愛金卡2.72%及有錢卡0.8%。