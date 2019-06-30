樹林新地標！藝文大樓啟用 引入全台首創紅繩懸吊運動

2019-06-30 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市樹林藝文綜合行政大樓今舉行啟用典禮，新北市長侯友宜也前往參加並表示，樹林藝文大樓除了有演藝廳、實驗劇場、衛生所、還有長照中心、圖書館、銀光咖啡館及新北市新建工程處等單位，並提供充足的汽機車停車位，不但滿足民眾藝文需求，同時結合隔鄰秀泰影城，成為樹林新地標。

新北市自從升格後，不斷提昇各鄉鎮藝文特色，期待各區都能有所發展，同時為解決升格後各機關辦公及藝文空間不足的需求，因此，市府於2016年在樹林樹新路，將原先的樹林建國公園，改建為「樹林藝文綜合行政大樓」。

侯友宜表示，樹林藝文大樓有演藝廳、實驗劇場、衛生所、長照中心、圖書館、銀光咖啡館及新北市新工處等單位，還提供汽機車停車場，是一棟一站式可滿足所有年齡層使用的全齡式建築物，結合隔鄰秀泰影城，除了是樹林新地標外，更讓土樹三鶯及板橋地區的生活圈已然成形。

新北市工務局表示，樹林藝文綜合大樓為地下3層，地上7層的建築物，總面積約6100平方公尺，幾乎是15個籃球場的大小，地下3層包含195個小型車停車位、4個大型重型機車停車位及94個機車停車位，地上則有兩棟建築物，分別是表演廳及行政大樓。

演藝廳是最多可容納500人的實驗劇場，透過靈活的舞臺設計，可變化為單向或面向形式，拉進演出者與觀眾的距離，打破單向的鏡框式舞臺，與觀眾更親密接觸，演員可隨處走動，使演出有更多的可能性。

新北市文化局表示，從7月起到今年年底，將舉行試營運系列活動，包含「娩娩工作室」、「驫舞劇場」，以及樹林高中、樹林原民協進會等進行演出，還有駐館團隊推廣活動，量身設計工作坊、講座及劇場導覽等，邀請民眾親身體驗表演藝術，另外，還將推出隱藏版的特別活動，邀請大家透過有趣的方式認識劇場。

在表演廳後方的行政大樓，第1、2樓為樹林區衛生所，並融入新北市第2家長照創新服務據點「樹林五甘心日照中心暨銀光咖啡館2號店」，除了有衛生所既有服務功能外，1樓的銀光咖啡館還提供專業長照諮詢，解決與滿足長者及家庭的長照問題與需求。