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偏鄉代課14年考上正式教師 廖美渝：老師專業不可偏鄉

2019-06-30 10:51聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

「這是我教育生涯的重要轉捩點。」新北市萬里區野柳國小代理老師廖美渝在偏鄉代課14年，今年終於考上正式教師。廖美渝表示，在偏鄉代課這麼多年，讓她確定自己為偏鄉教育奉獻的使命，努力為這群孩子創發學習價值，「即便學校在偏鄉，但老師的專業和資源不可以是偏鄉。」

新北市教育局108年度國小教師共錄取586位考生，錄取人數為全國之冠。教育局表示，新北市甄選複試共1688名考生完成報名，平均到考率高達94.905％，競爭激烈；由於今年採新制，近5年曾獲教育部師鐸獎、教學卓越獎（金質獎或銀質獎）、教育部評選優良特殊教育人員等，可直接進入複試，今年共錄取11人。

廖美渝就是藉由教甄政策增設教學卓越金質獎，進入複試的考生，她說，在教學卓越金質獎團隊的參與歷程中，讓她激盪出更有系統且多元的教學策略，未來會更加善用偏鄉在地環境的特色資源，來扭轉孩子的學習。

教育局表示，希望透過這群優秀教師，帶動創新教學的風氣、營造優質教育的形象，今年也開設84名偏鄉組缺額，吸引867名考生報考，其中為補足偏鄉專長教師，更開設3名專長教師巡迴缺額，讓偏鄉孩子受到更好的專業教育。

教育局提醒，志願選填時間為7月2日至7月4日，請考生於新北市教師聯合甄選報名系統（http://career.ntpc.edu.tw）進行志願選填，線上分發選填結果將於7月8日公告，請錄取考生於7月10日上午10時，攜帶相關證件親自至分發學校辦理簽約手續。

新北市野柳國小代理老師廖美渝（左3）在偏鄉代課14年，今年終於考上正式教師。圖／...
新北市野柳國小代理老師廖美渝（左3）在偏鄉代課14年，今年終於考上正式教師。圖／新北市教育局提供
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偏鄉教育教育局

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