常訓逾一成「免測」體能拉「警」報？

2019-06-29 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北報導



近年來北市警分局陸續設有專屬的健身房設備，方便員警維持好體能。 圖／市警局提供 分享 facebook 全國警察以常年訓練維持體能狀況，北市各分局、派出所現有員額約3000人，但議員王浩發現，有329人的常訓測驗屬「免測」，已逾一成，若員警連接受測驗都有困難，健康與體能狀況已亮起紅燈。

警察一年須接受兩次常訓測驗，但視健康狀況並檢附相關證明，可免除部分項目。常訓除了體能測驗，還包括打靶和綜合逮捕術等，其中，員警較怕的項目是3000公尺跑步，對不常慢跑的人來說，頗為吃力，有人因此視常訓為畏途。

北市警一年兩次常訓 有人視3000公尺跑步為畏途

王浩指出，經統計北市員警常訓免測率為10.95％，其中54.7％以上是41至50歲的男性員警，申請免測原因多為心血管疾病與關節性病變。免測人數比率最高的前三名分局，第一名為萬華分局，免測率13％，其次為士林分局，免測率11％，第三名為松山分局，免測率9％。

若進一步統計免測比率最高的前三名派出所，士林分局翠山派出所以64.29％拿下第一，其次為文山第一分局木新派出所，占36.67％，第三名是內湖分局內湖派出所，免測比率33.33％。

王浩指出，員警每年可請領3500元健檢費用，且參加健檢的比率並不低，但對於警消人員的健檢結果，警察局似乎未掌握，市警局應更積極了解與管理同仁的體能和健康狀態，不是補貼健檢費就置之不理。

王浩認為，北市警察勤務眾多，除例行巡邏業務，另有繁重的交通維護、配合國安單位的警衛任務，嚴重壓縮維持體能和訓練的時間，體能與健康每況愈下也是不爭的事實。

議員指市警局應更積極管理同仁體能和健康狀態

不過，市警局訓練科指出，免測比率高的派出所，經過調查，部分派出所因特殊勤務，有支援警力進駐，不需在該單位受測，因此拉高免測比率。

另外，市警局指出，近年來北市部分分局也陸續設有專屬的健身房設備，包括跑步機等，方便員警維持好體能，養成運動健身習慣。不過，有員警認為，勤務太重沒時間運動，也有員警說，分局才有健身設施，派出所屬勤務單位，沒空間擺健身設備。