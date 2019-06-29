懼高不要看 實測130公尺安坑輕軌安心橋塔

2019-06-29 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市安坑輕軌在銜接十四張站及新和國小站時，需跨越新店溪，採用「斜張橋」建構方式，打造國內最長跨距軌道橋梁「安心橋」。為穩固安心橋體，以130公尺高、3450噸重的安心橋塔作為基礎，並用鋼索連接塔與橋體，確保橋梁安全。新北捷運局拍下工人登塔令人敬佩的畫面，吸引網友留言致敬。

安心橋塔高130公尺，相當於35層樓，施工過程中，工人得每天上上下下爬橋塔，中途不休息、一口氣攻頂，至少也要20分鐘，一天長需來回4趟，叫人佩服好腳力，直嘆如果有懼高症怎麼辦。

新北捷運局派出小編，紀錄工人們日日上演的「捷運版101登高賽」，讓網友呼太敬佩了。