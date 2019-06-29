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「婦幼車格」今上路 新北違規110件可罰1200元

2019-06-29 19:16聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

交通部「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法」今天上路，新北市交通局與停車...
交通部「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法」今天上路，新北市交通局與停車場業者成立聯合稽查小組，總計取締110件。圖／新北市交通局提供
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交通部「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法」今天上路，新北市交通局與停車場業者成立聯合稽查小組，實施首日針對賣場、百貨公司、火車站和醫療院所、觀光遊樂園區違規占用婦幼專用車位展開稽查，總計取締110件，車主將被處以1200元罰鍰。

交通局停車管理科長吳政諺表示，婦幼車位於白色標線內畫設粉紅色內框並設有告示牌，車主須於車內擋風玻璃上放置「孕婦、育有6歲以下兒童者之停車位識別證」，且車上要有孕婦或幼兒才可使用車位。

吳政諺說，新北市應設婦幼停車位1374格，包括賣場等指定場所已完成設置1899格婦幼車位，並發出3萬6043張孕婦及親子識別証。

今實施首日，交通局稽查人員兵分多路，鎖定賣場、百貨公司、火車站和醫療院所、觀光遊樂園區等40餘處停車場展開稽查。

稽查發現，在永和福和國中地下停車場，有一名男性車主擋風玻璃前雖有孕婦及親子識別証，但車上並無孕婦或幼兒，稽查人員當場勸導，車主隨即將車子改停在一般車位。另外，還發現有車主使用影印本的識別証，一併拍照告發。

吳政諺表示，可停放婦幼專用車位的對象及相關規定已歷經1年持續宣導，宣導期間交通局通令各停車場業者加強落實巡場，並對於違規停放車輛採夾單警告。

實施首日總計取締110件，以板橋火車站地下停車場取締9件最多，違規車主都將處以最高1200元罰鍰。此外，身心障礙者專用車位也列入此波稽查重點，今天取締違規占用者有7件，違規車主同樣將被處以最高1200元罰鍰。

車主孕婦

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