新北綠竹筍嚐鮮正當時 挑選撇步不要出青

2019-06-29 18:46 中央社 新北29日電



新北市綠竹筍進入盛產期，新北市府今天指出，綠竹筍低熱量、低膽固醇、高纖維，是健康蔬菜；無論涼拌、清炒、煮湯都可品嚐新鮮好滋味；挑選綠竹筍時，注意不要「出青」。

新北市府農業局林務科長黃嘉文表示，綠竹筍是夏季受歡迎的蔬菜，不僅清脆甜美，因富含纖維質、低熱量、零膽固醇，能促進腸胃功能，受消費者喜愛。烹飪綠竹筍方式也多，蒸、煮、炒、炸及涼拌皆宜。

黃嘉文今天指出，根據統計，新北市綠竹筍種植面積約2328公頃，產量約1萬2757公噸，近年品質及價格維持穩定，每年產值將近新台幣17億元。

黃嘉文說，新北市綠竹筍產區，包括五股觀音山綠寶石、三峽五寮梨子筍、八里黃金筍、平溪水蜜梨筍、新店翡翠筍、深坑綠竹筍等，都受到消費者青睞。

綠竹筍是「深坑四寶」之一，深坑區公所表示，深坑地形與水質適合生長綠竹筍，每年6月的竹筍高峰期又稱正筍期，8月的高峰則稱秋仔筍。

深坑區公所指出，挑選綠竹筍的訣竅，筍的外觀要「白、彎、短、肥」，底部矮胖肥大色白、外形略彎似牛角、筍殼光滑帶金黃色，千萬不要「出青」，才是品質佳的上筍。

新北市政府農業局農業工程科表示，觀音山盛產綠竹筍，五股綠竹社區的綠竹筍鮮甜細嫩，甜美可口。

三峽區農會理事長林文良指出，三峽綠竹筍肉質白嫩，甜分、水分十足，有媲美水梨的「梨子筍」美名。青果合作社在三峽插角也有綠竹筍共同運銷站，收購三峽地區最新鮮的綠竹筍。

市府表示，想買好吃新北綠竹筍，可在傳統市場、超市等，購買當季最新鮮、最優質綠竹筍。