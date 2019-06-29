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影／2019新月水道節開幕 邀民眾勇闖恐龍窟清涼一夏

2019-06-29 17:17聯合報 記者江婉儀╱即時報導

「2019新月水道節」在今天開幕，新北市府在新月橋下的新月廣場打造大型水上樂園，讓民眾從6月29日到7月28日盡情戲水。今年以「勇闖恐龍窟」為主題，除有恐龍造形的大型氣墊水上設施，還打造極速水滑梯讓兒童可以滑入水樂園，讓民眾在炎熱的夏季可以清涼一下。

活動開始由扮成原始人的小朋友跳著戰舞，帶領所有人進入恐龍窟，新北市長侯友宜與民眾在水池同樂，依序排隊上氣墊溜滑梯玩水消暑，侯友宜原本想體驗滑水道的快感，但看到排隊人潮多所以作罷。

侯友宜表示，今年水道節以恐龍窟為主題，遊樂設施都是恐龍造形，其中最具有挑戰性的就是極速水滑梯，滑梯以90度、約在2樓的高度，大約5秒就滑下來，非常刺激，到了晚上時，可以到新月橋享受「光之律動」光雕秀，遊樂區旁還有美食，去年入園數約30萬人次，預計今年會突破30萬人，提醒民眾要來玩水的要準時到，如人數太多現場會進行管控。　

新北市高灘地工程管理處表示，今年以恐龍作為視覺設計主題，總共規畫六大主題遊樂區，有暴龍、三角龍、迅猛龍的大型氣墊溜滑梯和大型玩水池，讓大小朋友可以盡興遊玩。

高管處指出，只要到現場打卡分享，就可索取限量發行的LED亮光手環，每天限量100份，也提醒民眾多利用大眾交通工具節省開車勞頓。也提醒民眾，水上樂園每天從下午3點到晚上9點開放入場，7月8日、7月15日及7月22日3天休園，想來的民眾不要記錯時間而撲空。

新北市長侯友宜進入水池中，與大小朋友一起玩水。
新北市長侯友宜進入水池中，與大小朋友一起玩水。
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「2019新月水道節」在今天正式開幕，新北市政府在新月橋下的新月廣場打造大型水上...
「2019新月水道節」在今天正式開幕，新北市政府在新月橋下的新月廣場打造大型水上樂園，除了有恐龍造型的大型氣墊水上設施，還打造極速水滑梯讓兒童可以滑入水樂園，讓民眾在炎熱的夏季可以清涼一下。記者江婉儀／攝影
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小朋友入園後，在各個氣墊水池中玩耍消暑。記者江婉儀／攝影
小朋友入園後，在各個氣墊水池中玩耍消暑。記者江婉儀／攝影
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新北市長侯友宜與穿著原始人裝扮的小朋友一同玩水消暑。
新北市長侯友宜與穿著原始人裝扮的小朋友一同玩水消暑。
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恐龍侯友宜

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