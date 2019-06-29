影／2019新月水道節開幕 邀民眾勇闖恐龍窟清涼一夏

2019-06-29 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



「2019新月水道節」在今天開幕，新北市府在新月橋下的新月廣場打造大型水上樂園，讓民眾從6月29日到7月28日盡情戲水。今年以「勇闖恐龍窟」為主題，除有恐龍造形的大型氣墊水上設施，還打造極速水滑梯讓兒童可以滑入水樂園，讓民眾在炎熱的夏季可以清涼一下。

活動開始由扮成原始人的小朋友跳著戰舞，帶領所有人進入恐龍窟，新北市長侯友宜與民眾在水池同樂，依序排隊上氣墊溜滑梯玩水消暑，侯友宜原本想體驗滑水道的快感，但看到排隊人潮多所以作罷。

侯友宜表示，今年水道節以恐龍窟為主題，遊樂設施都是恐龍造形，其中最具有挑戰性的就是極速水滑梯，滑梯以90度、約在2樓的高度，大約5秒就滑下來，非常刺激，到了晚上時，可以到新月橋享受「光之律動」光雕秀，遊樂區旁還有美食，去年入園數約30萬人次，預計今年會突破30萬人，提醒民眾要來玩水的要準時到，如人數太多現場會進行管控。

新北市高灘地工程管理處表示，今年以恐龍作為視覺設計主題，總共規畫六大主題遊樂區，有暴龍、三角龍、迅猛龍的大型氣墊溜滑梯和大型玩水池，讓大小朋友可以盡興遊玩。