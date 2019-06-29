發大財、飛行傘打卡牆 萬里老街打造瑪蟹家族活化

2019-06-29 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市為開發萬里老街觀光經濟及多元就業機會，經濟部中小企業處與企業、民間社團共同推動「萬里瑪鋉加投好𨑨迌、萬里瑪蟹街振興創生計畫」，今天舉行成果展，並邀民眾與老街的主題公仔「瑪蟹家族」6位成員一起拍照打卡，同時宣布成立「萬里旅遊中心萬里借問站」成立。借問站設置發大財、飛行傘打卡牆，很有特色且有趣，吸引不少民眾拍照。

今天上午的瑪蟹市集美食總動員、大手牽小鬥陣回娘家活動成果展，十分熱鬧，現場有美食攤位，期盼透過此系列活動讓充滿特色的歷史老街風華再現，亦可走訪當地特色老街，活絡當地經濟。新北市立新北高中、淡江高中兩所高中8位學生組成觀光大使，盼為萬里瑪蟹街帶來更多觀光遊客，讓萬里商圈可以促進消費。

現場有手做石花凍 DIY、妞寶麵、皇后小喜餅、 國王番薯.等在地特色美食，讓遊客了解美食之外，更知道怎麼製作。還有在地新創團隊的文創商品與街頭藝人表演。

新北市市政府經發局科長潘守廉、萬里區長黏雪琴、萬里商圈發展協會理事長蔡濬宇、經濟部中小企業處科長李重慶等出席，帶領主題公仔「瑪蟹家族」6位成員一起拍照打卡，同時宣布成立「萬里旅遊中心萬里借問站」，提供遊客各項資訊與協助。