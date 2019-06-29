台電志工花博服務看得見 董事長楊偉甫親自感謝

2019-06-29 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



「台電志工團」是台中市政府去年舉辦花博時最早加入以及最大的企業志工團體，人數近千人。為勉勵並感謝這些來自全省各地、熱心參與花博志工的台電員工及眷屬，台電上午特別在台中區營業處舉辦「台電花博志工團感恩大會」董事長楊偉甫、副總經理王耀庭，以及業務處沈國揚處長都與會，並致贈紀念品給服勤超過 60 小時的志工。

此外，感恩會上還播放了志工們執勤期間的紀錄影片，讓這些記憶重新回到眼前，使得會場充滿了熱情、歡樂、溫馨的氣氛，志工們更彼此相約「還要再持續投入社會上各項關懷服務的志工工作」。

楊偉甫致詞說，台電次以台中區處為首，在業務處長沈國揚，也是前台中區處長的號召及領導下，以相當具有紀律、效率的管理和調度模式，讓台電破天荒的，能夠從北到南招募了超過 40個單位，共計 881 位志工人力，總計服務時數更超過 6 萬小時，成為所有花博企業志工團體中志工人數排名的第一名，真的是一項很不簡單的成績。

就連台中市府社會局也以「台電模式」為號召，希望藉此吸引更多企業加入社會服務。更可貴的是，這一次的花博志工服務活動，台電志工不管是在服務民眾還是配合市政府方面，都獲得高度的肯定與回饋，讓民眾看見台電公司志工服務的優質表現。

沈國揚說，從教育訓練課程的安排、志工的專屬配備設計，以及舉辦了大大小小的相見歡、志工徵稿等活動，都讓大家覺得加入台電志工團，是一件很幸福的事情，而志工團裡有許多都是夫妻檔、父子檔、母女檔，甚至全家一起來服勤的。如此一來，不但能夠讓大家從事有意義的志工服務工作，還能凝聚家人的感情，可說是一舉兩得。