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關渡自然公園20周年 參加寫生比賽拿大獎

2019-06-29 12:48聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

「關渡自然公園」將滿20歲，社團法人台北市野鳥學會特別舉辦「與關渡有約」寫生比賽，邀請幼兒園大班至國小六年級學童來關渡自然公園，將所見景色、生物、故事用繪筆記錄下來，特優作品將獲得價值7000元以上獎品。比賽徵件日期自7月2日起至8月31日止。

本次參賽對象為全國公私立國小與幼兒園學生，共分為低年級（含幼兒園）、中年級、高年級3組，參加方式為購票入園並在售票口索取專用圖畫紙進行創作，繪畫主題、創作媒材不限，於參觀當日繳件至自然中心一樓服務台。

每組將選出特優1名、優選3名，特優可獲得價值4至5000元不等Nikon望遠鏡、關渡自然公園一年無限次數免費入園券、自然叢書一套等好禮，獎品總價值超過7000元。

另外，投稿除了可獲得關渡自然公園免費入園券2張外，還有周周抽好禮。投稿完成可獲得抽獎券1張，每周於關渡自然公園粉絲專頁直播抽獎。9月份還有人氣獎投票，依按讚數及分享人數選出最具人氣作品，可獲得價值6000元望遠鏡一支。

北市動保處表示，「關渡自然公園」豐富的濕地生態吸引不少候鳥作為度冬期的食物補給站，不僅通過國際鳥盟 ( BirdLife International ) 列屬的重要鳥類棲息地，更是國內第一處通過環境教育法認證的設施場所，並在2018年達成兩百萬入園人次里程碑。

關渡自然公園管理處表示，歡迎家長在暑假期間帶著孩子前來親近濕地、參加寫生比賽，周末還有小水鴨說故事、手工DIY等有趣的活動，期待透過親近「關渡自然公園」相關活動，開啟對生態保育的了解與對話。

關渡自然公園20周年，推出寫生比賽。圖 / 台北市動保處提供
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關渡自然公園20周年，推出寫生比賽。圖 / 台北市動保處提供
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