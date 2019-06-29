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免費建築物耐震初評申請開跑新北市打造安心住家

2019-06-29 11:18聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市推出「免費建築物耐震初步評估」，新北市工務局表示，今年已獲中央補助約2397萬元，及1000棟初評申請量，並與4家專業機構合作，評估期限到明年5月9日，讓民眾了解建築物的耐震能力，打造安心的居住生活環境。

工務局指出，台灣地震發生頻繁，建築物安全格外重要，為了鼓勵民眾主動申請建築物耐震初評，同時簡化補助流程，媒合「新北市土木技師公會」、「台灣省土木技師公會」、「新北市結構工程技師公會」及「桃園市土木技師公會」等四家公會免費提供民眾耐震初評。

工務局說，新北市從105年至107年度，配合內政部執行建築物耐震初評，補助民眾辦理耐震初評共計2014棟，民眾只要整合建築物所有權人達二分之一以上同意，或成立管委會組織經區分所有權人會議，通過後，可向工務局提出申請，就可省去自行尋找專業機構的繁雜手續，快速了解自家建築物安全情形。

工務局指出，內政部日前已公告，不再延長「都市危險及老舊建築物加速重建條例」第6條獎勵優惠：「3年內申請的重建計畫，可以再給基準容積百分之十。」若以危老條例為重建目標，或有意了解建築物耐震能力者，可儘速整合住戶意願向工務局提出申請，保障民眾居住安全前提下評估結果，僅供住戶參考不會對外公布，無需擔心影響房價問題。

工務局表示，今年度新北市免費耐震初評已在6月下旬開始執行，目前已有200棟建物所有權人向市府申請，由於數量有限，有意申請民眾可至工務局網站申辦，也可以臨櫃或電洽工務局使用管理科。

新北市推出「免費建築物耐震初步評估」，新北市工務局表示，今年已獲中央補助約239...
新北市推出「免費建築物耐震初步評估」，新北市工務局表示，今年已獲中央補助約2397萬元，及1000棟初評申請量，並與4家專業機構合作，評估期限到明年5月9日，讓民眾了解建築物的耐震能力，打造安心的居住生活環境。圖／新北市工務局提供
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新北市推出「免費建築物耐震初步評估」，新北市工務局表示，今年已獲中央補助約239...
新北市推出「免費建築物耐震初步評估」，新北市工務局表示，今年已獲中央補助約2397萬元，及1000棟初評申請量，並與4家專業機構合作，評估期限到明年5月9日，讓民眾了解建築物的耐震能力，打造安心的居住生活環境。圖／新北市工務局提供
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建築內政部

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