動物園休園結束將開放 電子收費系統上線

2019-06-28 17:48 中央社 台北28日電



台北市立動物園10天休園期今天最後一天，明天將開放，此外電子化收費系統正式上線，園方準備多項好禮歡迎遊客，第10萬名入園的遊客還可以一人獨得慶祝神秘禮。

台北市立動物園去年透過i-Voting投票，獲得近9成8民眾支持「動物園可增加不對外開放時間」，今年也是動物園從圓山遷至木柵的30幾年來、首度新增不對外開放時期。

動物園19日至28日休園，園區動物醫生團隊利用這段時間幫動物健檢。動物園表示，經動物醫生檢查，目前動物們的健康狀況都良好。

此外，電子化收費系統正式上線，可用悠遊卡、一卡通、有錢卡和icash2.0等電子票證快速入園，也可用全新的網路購票系統手機購票，掃描QR Code就可入園。但紙本票券依然會販售。

為慶祝重新開園與電子化上線，6月29日至7月1日共3天，每天前200名入園民眾將獲得小禮物一份。而動物園粉絲專頁已經公開「電子化收費系統」操作影片，只要於6月29日當天來園，在臉書公開分享影片並標記一個好友，就能獲得限量300份的好禮。

此外，動物園表示，明天開園後入園人數將從頭開始計算，第10萬名遊客可以一人獨得慶祝神秘禮，歡迎揪團來玩。