新北斜槓青年職能培力 最高補助23K

2019-06-28 17:26 中央社 新北28日電



新北市有許多從事彈性、自主工作模式或兼職的「斜槓青年」，市府今天提出「斜槓青年職能培力計畫」，最高補助23K，讓青年就業期間參與職涯諮詢及職能培訓，以規劃職涯方向。

新北市府勞工局今天表示，職能培力計畫提供職業訓練、職涯諮詢、職能盤點、勞動權益課程、就業促進研習、共享經濟講座、及創業諮詢等服務。透過心理測驗及技能經驗分享等，探索就業興趣，規劃未來職涯方向。

勞工局表示，市府推行「初次尋職青年就業服務計畫」、「非典型勞動青年轉正職計畫」後，今天提出青年就業的「斜槓青年職能培力計畫」。

「斜槓青年」職能培力計畫提供職業訓練與培力津貼，最高可領新台幣2萬3000元，幫助新北青年順利找到職涯方向，實現人生夢想。

市長侯友宜今天前往板橋台灣惠而浦公司，關心成功轉正職青年Andy的工作現況，感謝惠而浦公司提供青年友善職場。

Andy是身障者，在求職過程中碰壁，經過新北三重就業服務站的關懷和輔導，接受非典青年轉正職計畫方案，最後成功推介至惠而浦公司擔任總務行政人員。

Andy分享求職經驗表示，新北市政府的就業輔導方案，提供多樣選擇性的講座和技能培訓。「斜槓青年職能培力計畫」可透過資源和津貼，協助許多像他一樣的「非典型就業青年」。

他鼓勵正求職或兼職的青年，多尋找資源且積極提出申請，及早充實多元專長，培養職場多元競爭力，離穩定就業的目標就更前進。