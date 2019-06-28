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新制度喊卡？ 張元榜：制度推行無衝突

2019-06-28 16:53聯合報 記者鍾采蓉╱即時報導

7月起即將實施雙北市公車上下車刷卡，至11月30日民眾搭乘公車時只要完成上下車刷卡，就可參加抽獎活動，台北市長柯文哲今天上午交通會報中提出，應該只能讓搭乘一段票的民眾參加抽獎，也質疑為何新制度要拖到明年2月才完全實施。

台北市長柯文哲認為，一段票可以上下車擇一刷卡就好，二、三段票本來就該上下車都刷，是不是讓一段票的民眾參加抽獎就好。台北市公運處大眾運輸科長張元榜說，雙北有九成以上民眾是一段票，新制度原本就是為了讓九成民眾習慣下車刷卡，搭乘二、三段票的民眾則不會受到影響，所以推出抽獎活動。

至於柯質疑為何要拖到明年才能完全實施上下車刷卡？張回應，因為公車上下車刷卡分兩階段，第一階段7月1日到11月30日是鼓勵性質，只要有上下車刷卡就可以參加抽獎；第二階段明年2月1日起，如果沒有上下車刷卡，就無法享有下一次搭乘公車、捷運或Youbike轉乘優惠，以雙北一段票民眾人數達九成的情況，新制度推行且要改變大眾習慣還是需要時間的。

雙北公車一段票在今年6月1日已經全面改成上車刷卡，前後門都已設置刷卡機，之前雙北公車每輛上下車刷卡規定不一，因此業者希望統一，也讓民眾提前適應7月起推行的「上下車刷卡」新制度。

此外，市長柯文哲認為悠遊卡應推動實名制，中獎時就可直接電話通知就好，公布中獎的悠遊卡號，一方面怕中獎人不來領取禮物，另一方面怕找不到中獎人。悠遊卡公司回應，到目前為止已發行超過8千萬張以上悠遊卡，實名制的卡就有3千萬張以上。

公車悠遊卡北市
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