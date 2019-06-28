北市oBike成爛帳？ 潘懷宗批：讓全民買單

2019-06-28 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



北市從5月起全面掃除流浪市區的oBike，但仍問題叢生。台北市議員潘懷宗上午舉行記者會指出，北市目前有4處總計堆放6705輛oBike，積欠的1351萬元移置、保管費爛帳恐全民埋單。此外，他接獲民眾陳情，oBike押金和儲值金都未退還，APP下架了不知道怎麼把錢討回。

潘懷宗說，他5月曾在交通部門提出質詢，當時有三大自行車保管場內總計2157輛oBike，一個多月後，oBike數量暴增至6705輛。目前新北也傳出oBike災情嚴重，如何防堵更多廢棄oBike湧入北市，難道未來台北市要照單全收，讓全民買單。

潘懷宗指出，台灣奧致公司自3月20日後就未再繳過任何費用，原登記在光復南路的公司地址早已人去樓空，目前積欠保管費、移置費總計高達1351萬1300元，且尚有許多民眾反映oBike租金或儲值金未退還，他要求交通局必須主動調查處理，不要被動持續擺爛。

目前龍門國中地下停車場、撫遠放置場、濱江放置場停滿了拖回來的oBike，交通局沒有場地推放，又向環保局借了南港的山豬窟廢棄物處理場暫放。