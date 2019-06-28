5000噸水塔蓋好40年不用引民怨 立委蔡適應協調啟用

2019-06-28 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市正榮街57號旁有兩座自來水公司大水塔，年久失修、附近雜草叢生，立法委員蔡適應服務處與市議員張顥瀚，今天邀請自來水公司第一區管理處、基隆市政府工務處、中正區公所、正砂里俞明發里長會勘，蔡適應服務處表示，會積極協調讓這兩個5000噸大水塔，在完成檢測之後，進入使用狀態。

正砂里長俞明發指出，正榮街的兩座大水塔大約設立了40幾年，由於都沒有在使用，居民反應又髒又亂，不論水公司是要重新啟用，還是要有其他用途都好，就是不要維持現狀，請自來水公司善盡管理責任。

市議員張顥瀚說，這兩座配水池過去是戰備需求所建立，在時過境遷之後，居民希望拆除或活化利用，特別是極端氣候下，前幾年夏季用水吃緊，正榮街和武昌街曾發生過限水的狀況。

立法委員蔡適應服務處表示，今年度中正區的自來水老舊管線汰換，以及高地供水改善的部分，立委蔡適應服務處時刻盯緊進度，尤其是在高地供水的部分，我們會積極協調讓這兩個5000噸大水塔大水塔，納入用水改善計畫，並在完成檢測之後，盡速讓大水塔進入使用狀態。