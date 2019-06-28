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全國資深特優里長 新北20名里長獲表揚

2019-06-28 16:20聯合報 記者江婉儀╱即時報導

為感謝地方民選公職人員長期為民服務，內政部日前舉行108年全國資深特優里長表揚大會，新北市有17位里長榮獲「全國特優里長」，另有3位里長獲頒「內政部2等、3等專業獎章」，專業表現獲得全國肯定。

新北市民政局長柯慶忠表示，里長協助處理里內大小事務，是市府與地方基層溝通的第一線人員，最前線解決市民的需要。獲獎的20位里長長期深耕里鄰基層事務，為民服務不遺餘力，是各區里政精英的表率。

其中，中和區頂南里長謝森儒，曾任中和區第2屆里長聯誼會會長，促進里長與公所間之聯繫溝通有卓越貢獻，並積極參與地方事務，爭取地方建設頗具成效，智慧型手機裡總是準備著多項公務資料，里民服務隨call隨到。林口區瑞平里駱阿標里長與中和區廟美里曾秀美里長都是10連霸里長，皆長期關懷弱勢貧困家庭，深耕在地服務深受里民肯定。

另外，獲頒「內政部3等專業獎章」的新店區五峯里長陳淑美，任職9屆至今已30餘載，服務年資為新店區里長之冠。她為響應節能減碳政策，每日里內巡檢，每月不辭辛勞辦理資源回收，已連續6年獲得市府環保局環境競賽五星認證。

獲頒「內政部2等專業獎章」的汐止區東山里長林錦定，擔任里長至今已連任11屆，今年85歲的他從45歲起開始當里長，每天都到里長聯誼會和其他里長交換地方事務心得，還騎機車巡視里內山路、水溝疏通、路燈明亮等狀況，是個全方位的里長。

中和區廟美里長曾秀美（右一）、板橋區五權里長吳童（右二）、中和區頂南里長謝森儒（...
中和區廟美里長曾秀美（右一）、板橋區五權里長吳童（右二）、中和區頂南里長謝森儒（左三）、板橋區湳興里洪登賢（左二）榮獲「全國特優里長」。圖／新北市民政局提供
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