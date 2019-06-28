上下車刷卡獎勵措施縮水？柯文哲：只限一段票
雙北公車7月1日起實施公車上下車皆須刷卡，台北市長柯文哲曾說要有鼓勵措施，北市公運處日前也宣布7至11月間，只要完成上下車刷卡1次，即可取得特製版定期票抽獎資格，但獎勵措施今突然轉彎，原本不限票程，但柯文哲上午在交通會報指示，僅適用於一段票程。
雙北公車7月起實施上下車刷卡，柯文哲日前還搭乘公車體驗，公運處第1階段為鼓勵民眾配合刷卡，在11月30日前完成上下車刷卡即可取得抽獎資格，最大獎是1年的定期票，明年2月1日起第2階段，若未上下車刷卡將取消轉乘優惠。
會中，平時搭乘公車上班的柯文哲說，現在只有一段票需要鼓勵，2段、3段票不需要鼓勵，「因為本來就要刷卡，不是這樣嗎？」公運處官員說，對，但原本是讓刷2段、3段票的乘客在獎勵期間也有抽獎的機會。柯說，2段票以上，上下車都刷是義務，不刷不能下車。
會後結論，按柯文哲指示，僅適用於一段票程；另外，柯文哲也認為應該乘獎勵期間，推動實名制票卡，如果民眾的用有記名的悠遊卡，就可主動通知得獎民眾。對此，交通局指出，如果是沒記名悠遊卡，就採用在網路公布卡號的方式公告得獎者。
至於是否是獎勵措施轉彎或縮水？大眾運輸科長張元榜說，雙北公車一段票在今年6月1日已經改成上車刷卡，因為業者希望民眾提前適應7月起推行的「上下車刷卡」新制度。統計，北市一段票旅程的乘客，占90%。
張元榜指出，之前一段票是只要上車刷，但一段票以上，本來就是上下車都一定要刷，不然算是逃票，「市長講得沒錯」。且有90%以上乘客都可以參加抽獎，這段獎勵期間，期間還會有其他加碼好康，請大家期待一下。
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