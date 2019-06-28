新北立體化配TOD可望再長高 主精神在靈活工業發展

2019-06-28 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市爭取都市計畫工業區也適用中央立體化方案，目前已經上路，新北市經發局及城鄉局指出，立體化規畫搭配捷運周邊高密度開發的「ＴＯＤ」模式，有望加乘再長高，總上限上看2倍容積獎勵，最快年底可實施。經發局長何怡明受訪表示，立體化結合ＴＯＤ，重點在「靈活的制度才能因應工業彈性發展需求」。

新北市長侯友宜選前喊要做ＴＯＤ，核心精神在大眾運輸場站步行範圍內，提高發展強度（Density）、混合使用（Diversity），以設計提高品質（Design）3D策略。

何怡明說，在立體化推動過程中，發現廠商的需求。何怡明表示，「捷運會改變工業的模式及方向」，讓工業發展更加彈性，不局限於純製造或純研發；希望藉立體化及ＴＯＤ，打破原本工商壁壘分明的界線，建構靈活的制度以因應工業發展彈性。

台灣三井不動產董事長下町一朗今在新北智慧園區暨立體化發展論壇簡報分享，在日本執行「日本橋再生計畫」，內包含建地底發電廠，可自給自足，達到節能減碳之效。何怡明說，「台灣是否有更具彈性的土地使用分區管制？」。

何怡明也指出，不論是立體化或ＴＯＤ新北市都講求「回饋」，尤其捷運節點周邊可以做更多公共設施。