新北都計工廠立體化有望再長高 搭配捷運TOD長2倍

2019-06-28 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市府今天辦「新北智慧園區暨立體化發展論壇」。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook 新北市爭取都市計畫工業區也適用中央立體化方案，目前已經上路，有望再長高？新北市長侯友宜表示，新北「蛋白」是台北「蛋黃」的8倍大，會是大台北經濟發展的中心；經發局及城鄉局指出，立體化已啟動上線，規畫搭配捷運周邊高密度開發的「ＴＯＤ」模式，有望加乘再長高，總上限上看2倍容積獎勵，最快年底可實施。

新北市府今天辦「新北智慧園區暨立體化發展論壇」，侯友宜表示，新北市境內有5個中央編定工業區、19個都市計畫工業區，以及27萬家公司行號與2萬家工廠，佔全國24%，原本中央立體化只適用於3個編定工業區，因此率先向中央倡議立體化擴大適用，也獲得中央支持。他表示，新北蛋白比台北蛋黃大，產業群聚，具有潛力。

經發局長何怡明則指出，立體化啟動上線，新北市估將可新增691萬平方公尺的產業空間，配合城鄉局ＴＯＤ（大眾運輸導向型發展）模式，希望公私部門通力合作打造現代化智慧園區，可參考遠東通訊園區Tpark、遠雄U-town等。

據了解，立體化加乘ＴＯＤ在「擬定新北市捷運場站（第一階段）周邊地區細部計畫土地使用分區管制要點（配合大眾運輸導向策略）案」中，目前都市計畫工業區適用中央立體化方案，可獲得1.5倍容積獎勵，未來搭配鄰近捷運的土地可採高密度開發的ＴＯＤ模式，有望加乘到總共2倍容獎，首波選21個捷運站為示範區。

新北市城鄉局綜合規畫科表示，該土管已經公開展覽完成，現送新北市都市計畫委員會審議，由於未涉及主要計畫，因此不用送中央，順利有望年底公告實施。