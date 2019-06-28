親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

司法心防破洞？法官：政客迎合鄉民思維的結果

敏感戰火？敘利亞政府軍突襲土耳其哨站1死3傷

新北都計工廠立體化有望再長高 搭配捷運TOD長2倍

2019-06-28 12:42聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市府今天辦「新北智慧園區暨立體化發展論壇」。記者魏翊庭／攝影
新北市府今天辦「新北智慧園區暨立體化發展論壇」。記者魏翊庭／攝影
分享
新北市爭取都市計畫工業區也適用中央立體化方案，目前已經上路，有望再長高？新北市長侯友宜表示，新北「蛋白」是台北「蛋黃」的8倍大，會是大台北經濟發展的中心；經發局及城鄉局指出，立體化已啟動上線，規畫搭配捷運周邊高密度開發的「ＴＯＤ」模式，有望加乘再長高，總上限上看2倍容積獎勵，最快年底可實施。

新北市府今天辦「新北智慧園區暨立體化發展論壇」，侯友宜表示，新北市境內有5個中央編定工業區、19個都市計畫工業區，以及27萬家公司行號與2萬家工廠，佔全國24%，原本中央立體化只適用於3個編定工業區，因此率先向中央倡議立體化擴大適用，也獲得中央支持。他表示，新北蛋白比台北蛋黃大，產業群聚，具有潛力。

經發局長何怡明則指出，立體化啟動上線，新北市估將可新增691萬平方公尺的產業空間，配合城鄉局ＴＯＤ（大眾運輸導向型發展）模式，希望公私部門通力合作打造現代化智慧園區，可參考遠東通訊園區Tpark、遠雄U-town等。

據了解，立體化加乘ＴＯＤ在「擬定新北市捷運場站（第一階段）周邊地區細部計畫土地使用分區管制要點（配合大眾運輸導向策略）案」中，目前都市計畫工業區適用中央立體化方案，可獲得1.5倍容積獎勵，未來搭配鄰近捷運的土地可採高密度開發的ＴＯＤ模式，有望加乘到總共2倍容獎，首波選21個捷運站為示範區。

新北市城鄉局綜合規畫科表示，該土管已經公開展覽完成，現送新北市都市計畫委員會審議，由於未涉及主要計畫，因此不用送中央，順利有望年底公告實施。

都市計畫
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

你是斜槓青年嗎？新北市府「最高補助23K」挺你

2019-06-28 12:04

土城裕民路公有地開通 活化土地通行便利

2019-06-28 11:45

坪林包種茶征服米其林味蕾 登上歐洲舞台

2019-06-28 11:39

連鎖服務業節電 新北媒合綠能產品

2019-06-28 00:02

友善高齡 設物理治療所 雙溪衛所獲政府服務奧斯卡獎

2019-06-28 00:02

飯店、餐廳主廚義煮 惜食料理五星級「辦桌都沒那麼好吃」

2019-06-27 23:57

無農藥、化肥 金山友善耕作荷花田

2019-06-27 23:53

汐止自行車道 串連基隆七堵 8月完工

2019-06-27 23:49

新北取締小廣告 環保、地政聯手 1個月裁罰38件

2019-06-27 23:14

擺脫文化沙漠 汐止區公所藝文走廊啟用

2019-06-27 20:20

北二高橋下漏水掉碎石 汐止拖吊場進出難安

2019-06-27 20:20

雙溪「溪山詩」響起 歡迎探究詩詞之美

2019-06-27 20:20

響應惜食分享 企業主廚打造五星級共餐

2019-06-27 20:20

淡海輕軌7月1日起班距縮短 紅樹林站連通道完工

2019-06-27 20:20

影／他翻轉雙溪偏鄉醫療 這件事比得獎更值得驕傲

2019-06-27 19:13

保留老樹共存 新北樹林藝文大樓成功案例

2019-06-27 14:28

新北連鎖服務業換成節能設備 最優5.7折

2019-06-27 12:28

身障不老騎士環島 橫跨千里寫下「愛傳騎」

2019-06-27 11:52

農友不灑農業、用化肥 友善耕作荷花田

2019-06-27 10:50

當年西伯利亞小白鶴迷途 金山清水農地荷花田盛開好美

2019-06-27 10:18

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01
看更多

熱門文章

注意！新豐、湖口7月4日至5日將停水6小時

2019-06-27 14:33

盜採留下140個砂石坑洞 屏東今年課徵地價稅

2019-06-27 15:35

國道1號銜接台74線工程 今年底動工

2019-06-27 16:35

影／都城隍爺坐上敞蓬超跑 竹塹中元城隍祭熱鬧啟航

2019-06-27 17:47

這群志工供應素食「呷免驚」 10年沒停過愈做愈好吃

2019-06-28 07:28

台南醫界耆老蘇丁受診間申報古蹟 台南市將列冊追蹤

2019-06-27 18:35

莫那魯道抗日戰場 成全台首處史蹟類文化資產

2019-06-27 17:21

到溪頭納涼一位難求 彰化縣暑假增開直達加班車

2019-06-28 12:10

10元起跳！桃市廢棄物搖身變環保家具 29日起開賣

2019-06-28 11:42

影／舊山線Rail Bike正式營運 未來爭取延伸路線至台中

2019-06-27 22:16

影／他翻轉雙溪偏鄉醫療 這件事比得獎更值得驕傲

2019-06-27 19:13

台南新營淨水場大變身 斥資9億打造國際級訓練園區

2019-06-28 12:44

台灣好行關仔嶺故宮南院線 百元搭公車玩一天

2019-06-28 09:32

社區清潔員拾獲鉅款 警拼湊撕毀文件尋到失主

2019-06-27 15:35

嘉市長跑選手穿和服行銷觀光 甜美姿態融化網友

2019-06-27 20:31

基隆嶼搭船 訂出公定價

2019-06-27 23:58

雙流自然教育中心10歲了 6月29日門票10元歡喜來慶生

2019-06-27 17:40

高市加入準公共化幼兒園達120所 全國最多

2019-06-27 14:31

姊妹都是遺傳脆折症帶因者 孕前篩檢喜迎2健康寶寶

2019-06-27 17:25

國1接台74線／盧秀燕提水果籃 向蘇揆爭補助

2019-06-27 23:24

支持者動員 台南漁電共生專區審查有條件通過

2019-06-27 18:51

茂林情人谷山崩巨響不斷 居民擔心土石形成堰塞湖

2019-06-27 14:30

新北市聯合稽查電影院 共14家違規令限期改善

2019-06-27 17:05

準公幼轉型難 小型幼兒園撐不下去

2019-06-27 23:24

你是斜槓青年嗎？新北市府「最高補助23K」挺你

2019-06-28 12:04

台南審查漁電共生專區 支持反對者都到場持布條

2019-06-27 16:05

見證霧社事件 馬赫坡古戰場 投縣登錄史蹟

2019-06-28 00:40

助產士黃陳梅麗接生萬名嬰兒 連自己生產都自己接生

2019-06-28 07:29

暑期學生工讀徵才 桃市12家廠商釋600個職缺

2019-06-27 16:36

雲林一家工廠堆有毒廢土？廠方出示合法文件自清

2019-06-27 16:41

國1接台74線／張廖萬堅：張善政送大禮 賴清德核定46億

2019-06-27 23:27

韓國瑜：改造汕尾港 拓建中芸港

2019-06-27 23:10

你的城市是什麼顏色？新竹市是這個顏色

2019-06-27 20:59

泰迪熊艦長現身台南安平港 還有3米巨型水手熊

2019-06-28 12:38

嘉縣大林耶米幼兒園停招 7童無處去

2019-06-27 23:26

潮州鎮納骨塔位拉警報 公所擬再興建第二納骨堂

2019-06-27 18:41

影／宜蘭與員山間的新城橋今天起封橋 人車請改道

2019-06-27 14:30

嘉義東石海之夏祭 看歌舞嘗鮮蚵

2019-06-27 23:22

淡海輕軌7月1日起班距縮短 紅樹林站連通道完工

2019-06-27 20:20

臺南市首創整合婦幼少年保護 成立安全保護中心

2019-06-28 12:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top