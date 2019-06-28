你是斜槓青年嗎？新北市府「最高補助23K」挺你

2019-06-28 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市長侯友宜今宣布補助非典型就業的斜槓青年，提供青年職業訓練與培力津貼，最高可領2萬3000元，初期未限定名額，原則限18到29歲市民申請，期待繼「初尋青年就業」及「非典轉正職」雙箭政策之後，職能培力計畫可支持斜槓青年完成職涯夢想。

侯友宜上午走訪板橋台灣惠而浦公司，訪談經就服站協助轉正職青年Andy陳世昇。Andy是身障者，早先常因先天條件，求職屢遭拒絕，但他也因此體認職場現實，決定先把重心放在課業，培養能力，再設法爭取好工作。

他說，大學畢業後，求職路依舊不順，廣發履歷後也僅能擔任一家外商公司短期約聘員，只能轉向三重就服站求職，先接受非典青年轉正職計畫方案，經過諮商以及模擬面試等服務，推介到惠而浦擔任總務行政人員，已穩定就業10個月。

侯友宜今天把著Andy的脈博，笑著說他會測謊，不能說謊，然後一一詢問Andy的就業情況。他說，青年求職常因經歷、技巧或自我表達能力不足陷入尋職困境，所以新北市2013年推出「初尋青年就業」及「非典轉正職」雙箭政策，試圖解決青年高失業率問題，如今新北已連2年青年失業率全國最低。