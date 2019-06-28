土城裕民路公有地開通 活化土地通行便利

2019-06-28 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



工務局與交通局、養工處及區公所與當地民代單位協調，由養工處負責將道路周邊占用物及路障排除，並由區公所則進行公共設施改善，再請交通局繪設標線型人行道，騰出空間方便市民安全行走。圖／新北市工務局提供 分享 facebook 新北市政府推動公有土地活化「新北美樂地」專案，先後完成多項土地活化，其中靠近捷運海山站的土城區裕民路92巷口，也在最近完成315平方公尺巷弄活化打通，不但舒緩周邊人潮進出安全，更讓當地民眾進出方便造福更多市民。

新北市工務局表示，「新北美樂地專案」自推動以來，前後收回超過80筆被占用的公有地，以「使用代替管理，進行活化使用」核心原則，加上政府公權力為基礎，透過「跨局處整合」，把閒置、遭私人占用的公有地收回做成停車場、公園綠地，甚至微笑單車停車場等公共設施，不但有效利用，更讓廣大民眾受惠。

工務局指出，日前完成的土城立雲街5巷一處佔用3100平方公尺的公有地為例，收回打通後，成為寬敞便捷的雙向二車道，就是最經典的成功案例。

近日剛完成的土城裕民路92巷來說，該巷弄是都市計畫道路用地，緊鄰捷運海山站，因遭不肖人士搭建鐵皮屋長期占用，周圍水溝蓋多已老舊損壞，騎樓、道路間也遭私設斜坡道等路障，造成上下班時間大量人潮被迫與車輛爭道問題。

為保障市民通行權利，工務局派員了解後，與交通局、養工處及區公所與當地民代單位協調，由養工處負責將道路周邊占用物及路障排除，並由區公所則進行公共設施改善，再請交通局繪設標線型人行道，騰出空間方便市民安全行走。