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坪林包種茶征服米其林味蕾 登上歐洲舞台

2019-06-28 11:39聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市坪林區「白青長茶作坊」參加iTQi比利時國際風味暨品質評鑑，榮獲3星頂級風...
新北市坪林區「白青長茶作坊」參加iTQi比利時國際風味暨品質評鑑，榮獲3星頂級風味殊榮，第5代經營人白俊育及弟弟白順揚一同代表受獎。圖／新北市農業局提供
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新北市坪林區「白青長茶作坊」參加iTQi比利時國際風味暨品質評鑑，榮獲3星頂級風味殊榮，第5代經營人白俊育及弟弟白順揚一同代表受獎，兄弟倆表示，能坪林包種茶與父親名字一同在國際上舞台曝光非常高興，對於剛回來接手茶園的他們，這是意想不到的結果。

有「食品界米其林」之稱的iTQi比利時國際風味暨品質評鑑所，每年集結包括米其林、頂尖廚師及歐洲美食專業人士，為來自全球上千件產品評審認證。

評鑑採盲測形式，過程中評委僅能在食品或飲品原貌狀態下，針對外觀、香氣、口感、質地等條件給分。而iTQi頒發的風味絕佳認證獎章（Superior Taste Award）分為1至3星等，最高是3星等，代表美味堪稱極品。連續3年獲得3星頂級獎章的產品另授予水晶美味獎章（Crystal Taste Award）。

白俊育表示，白家製茶延續到兩兄弟，已經是第五代的茶農，學著作品牌後用爸爸名字做同名品牌，『白』是家族的姓也是代表，『青』是指用青心烏龍制作的包種茶，又為輕發酵茶有著密綠色的茶湯，『長』是包種茶的長條索狀的外觀樣貌。

白俊育說，他們連續3年將包種茶送往比利時風味評鑑，都獲得3星獎殊榮，雖然受到氣候的影響，讓製茶更艱難，但還是努力把每一杯茶做到最好。

農業局表示，新北市持續輔導在地農二代提升技術，與產區農會合作廣辦各項製茶技術競賽，透過賽會讓新一代茶師們有更多交流機會，爭取榮譽感形成良性競爭，而這些年輕人也需要民眾支持，購買時認明「新北好茶」比賽茶，便是安心安全的保證，也給茶農們鼓勵。

「白青長茶作坊」本次獲獎產品。圖／新北市農業局提供
「白青長茶作坊」本次獲獎產品。圖／新北市農業局提供
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白順揚(左)與白俊育(右)受獎合照。圖／新北市農業局提供
白順揚(左)與白俊育(右)受獎合照。圖／新北市農業局提供
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米其林
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