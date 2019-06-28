聯醫調降績效獎金 工會控變相減薪

2019-06-28 00:20 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市立聯合醫院企業工會27日早上在北市議會指控聯醫在本月初無預警調整績效獎金，員工等同實質扣薪，減少收入從1000到4000元不等；聯醫副總院長黃遵誠則解釋，績效獎金不是薪資，員工薪資4年多來調6次增12到14%，獎金則是預估今年盈餘可能減少才暫時減少預發量，避免超發。

北市聯合醫院本月調整全院非醫師人員每月預發獎金每點「點值」，從120元調降為70元，許多員工6月初刷存摺才發現，績效獎金打六折，月收入因此減少。

聯醫工會常務理事長劉耿宏表示，這幾年人力吃緊，工作量增加，卻換來醫院無預警變相減薪，令員工心寒；且聯醫純醫務收支達6.27億元，在全國150間醫院中高居全國第4名，院方卻以盈餘減少為由調降績效獎金很不合理。

工會監事王姿涵說，聯醫目前盈餘分配大有問題，「非醫師人員個人績效獎金」原本就占盈餘5%，而「聯醫統籌費用」則占3成，支應各種教學、行政等費用，性質屬於支出，而非盈餘分配，且難監督，被工會稱為聯醫「小金庫」，小金庫也排擠到員工績效獎金，因此工會主張廢除「小金庫」。

另外，工會要求聯醫院方盡快出面與工會協商，同時償還全院扣薪，恢復原獎金制度，不得將營運成本轉嫁給基層勞工，並呼籲衛生局正視「做越多、領越少」的反績效狀況，盡速修改相關規範。

對此，黃遵誠表示，薪資跟獎金是兩件事，薪資部分近幾年都一直在成長，2015年到2018年提撥4億多元調薪；獎金則採取預發制，但因今年參考健保署5月公告點值調降趨勢及院內成本支出估算後，發現108年度整體盈餘恐減少4.73億元，為避免超發獎金還必須回收的情況，才緊急調降獎金。