南市府擬設公益平台 整合資源造福弱勢
為使民間社福愛心資源能發揮最大效益，台南市政府召開建置台南市公益平台說明會，並頒發感謝狀給作為代表的財團法人台灣省台南市台灣首廟天壇，同時也向許多善心人士、慈善團體和企業感謝致意。
台南市長黃偉哲表示，感謝相關善心人士，在政府法令規範不足之處，補強社會安全網，避免弱勢民眾因此遭到漠視，同時也感嘆部分愛心資源遭到不受尊重的濫用，為此，才起啟發了公益平台的想法。
黃偉哲強調，市府構想建置的社福公益平台，是非強制性的，並非加入才能行善捐獻，對社福團體或善心人士而言，是一個資訊交流的平台，將所有的資源合流為一，透過官方的公益平台讓資源分配透明化，可避免社福資源有分配不均的現象，也可讓捐助者的善心發揮最大效益。
召開說明會的最大用意，就是希望能透過各民間團體集思廣益，加強各社福團體間的橫向聯繫，建立一個資源串連的合作機制，藉以整合台南市各界社福資源，不僅社會資源可以獲得有效使用，讓慈善公益達到加乘效果，也讓需要幫助的弱勢民眾，可確實獲得協助。
社會局長黃志中表示，社會局盤點近年轄內的社福資源，確實有資源重疊的情況，為避免捐助資源過度集中分配於某些族群或特定對象，建置社福資源公益平台可使資源得以均衡分配；另一方面也能讓捐贈資源有效媒合，可進一步擴大協助因不符社會救助法規條件，而無法納入社會扶助的福利邊緣戶，期望透過政府與民間資源串連，共同讓社福資源發揮加乘效果，造福更多弱勢民眾。
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