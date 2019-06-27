南市府擬設公益平台 整合資源造福弱勢

2019-06-27 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



為使民間社福愛心資源能發揮最大效益，台南市政府召開建置台南市公益平台說明會，並頒發感謝狀給作為代表的財團法人台灣省台南市台灣首廟天壇，同時也向許多善心人士、慈善團體和企業感謝致意。

台南市長黃偉哲表示，感謝相關善心人士，在政府法令規範不足之處，補強社會安全網，避免弱勢民眾因此遭到漠視，同時也感嘆部分愛心資源遭到不受尊重的濫用，為此，才起啟發了公益平台的想法。

黃偉哲強調，市府構想建置的社福公益平台，是非強制性的，並非加入才能行善捐獻，對社福團體或善心人士而言，是一個資訊交流的平台，將所有的資源合流為一，透過官方的公益平台讓資源分配透明化，可避免社福資源有分配不均的現象，也可讓捐助者的善心發揮最大效益。

召開說明會的最大用意，就是希望能透過各民間團體集思廣益，加強各社福團體間的橫向聯繫，建立一個資源串連的合作機制，藉以整合台南市各界社福資源，不僅社會資源可以獲得有效使用，讓慈善公益達到加乘效果，也讓需要幫助的弱勢民眾，可確實獲得協助。