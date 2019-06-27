影／他翻轉雙溪偏鄉醫療 這件事比得獎更值得驕傲

2019-06-27 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



台大醫學系畢業，徐國祐立志當小鎮醫生，在羅東博愛醫院工作約滿後，跑到新北雙溪當衛生所主任，一頭栽入6年，這幾年的付出努力，終於開花結果，拿下有政府部門奧斯卡獎之稱的第二屆政府服務獎，7月9日受獎，徐國祐說，雙溪衛生所創立的老人服務，被幾個偏鄉複製，就近照顧更多老人，這比得獎更值得驕傲。

新北雙溪區戶籍人口8869人，65歲以上老人高達26%，是個典型的老年化偏鄉，徐國祐6年前到雙溪接衛生所主任，他發現這個問題，率新北市之先，開辦高齡友善健康照護機構認證，設立社區復健中心，健保特約物理治療所，還出借輔具，大大滿足老人需求。

現在，每天早上8點不到，雙溪衛生所外已來了好多阿公阿嬤，等著看診，做復健，75歲張建和說，他脖子長骨刺，以前要到瑞芳看診，搭車等車花很多時間，自從可以在衛生所做復健，他就不用再奔波，鄉下地方有這樣的地方真棒。

徐國祐早上10點多看完診，接著下鄉出診，探訪山區的獨居老人，這些阿公阿嬤看到他來，像見到老朋友，像看到孫子來了，把他的手握緊緊的，非常高興。

有一次徐國祐感冒戴口罩，鼻音重，有位阿公告訴他，「醫生你要好好保重，你破病鄉下老人家怎麼辦？」他去開會請人代診，阿公阿嬤一看不是他就走掉，要等他回來才要看診。