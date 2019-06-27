淡海輕軌7月1日起班距縮短 紅樹林站連通道完工

2019-06-27 20:20 觀天下 記者許端驛／淡水報導



淡海輕軌紅樹林站與淡水信義捷運線的連通道將在7月1日完工，未來輕軌與台北捷運間相互轉乘將更快速便利。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡海輕軌通車超過半年，從下星期一開始，輕軌紅樹林站與淡水信義捷運線的連通道將在7月1日完工，未來輕軌與台北捷運間相互轉乘將更快速便利，新北捷運公司表示，為配合連通道開放通行，同時加強對於通勤族的服務，自108年7月1日起調整淡海輕軌時刻表，將原15分鐘班距，縮短至12分鐘，提升整體服務品質。

新北捷運公司副總詹烱潁表示，輕軌將縮短平日上午，6點30分至8點尖峰時段，最小班距將達到6分鐘的服務水準，另外因應每日12時30分至16時30分觀光旅次需求高峰時段，班距縮短至12分鐘，再搭配紅樹林站連通道的使用乘客將不用再多花時間下樓繞道，將可省下不少時間。

副總詹烱潁表示，淡海輕軌紅樹林站與捷運淡水信義線紅樹林站之間的轉乘，在7月1日連通道完工後，乘客可以由輕軌月台層，直接通往捷運紅樹林站，而在出入口新北捷運也會增設簡易服務台，提供一日票販售等其他服務，另外在紅樹林輕軌站的一樓，也可以看到捷運公司與家樂福聯合推出，無現金購物體驗區，淡海輕軌公共藝術圖像和家樂福聯名的限量商品，販售機台支援電子票證、信用卡、超過10種多元電子支付方式，提供國內外遊客最先進且便捷的購物體驗。