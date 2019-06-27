北市綠竹筍品質評鑑「綠竹筍王」在木柵 他都這麼種筍

2019-06-27 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



第二屆台北市綠竹筍品質評鑑比賽結果今天出爐，超過100名筍農競爭激烈，最後由木柵區農會筍農周鏵鎯獲選冠軍「綠竹筍王」，大安區農會筍農謝忠夫則獲得「甜筍王」肯定。

北市綠竹筍品質評鑑比賽所有綠竹筍必須通過農藥殘留檢測，評分共分外觀色澤、柔嫩度、糖度3項評比，占比各約3成左右，因此品質與甜度都有一定水準。

評鑑比賽主任評審、桃園區農業改良場副研究員劉廣泉表示，參賽筍農必須準備10支筍排列，外觀評分主要看外型大小、彎度是否一致均勻，筍尖端也不可太開或出青發綠；而柔嫩度則以硬度計測量粗纖維多寡，越柔嫩越高分；至於糖度計量則是越高評價越高，這次冠、亞、季軍及優良獎得獎筍，糖度都有6.1度以上。如獲「甜筍王」肯定的筍農謝忠夫，綠竹筍糖度就達7.0。

奪下「綠竹筍王」的周鏵鎯則表示，他種筍已經40多年，每天細心呵護竹筍園很重要，兩名弟弟與他種筍都不使用農藥，多年實驗後也發現砂質土壤栽種綠竹筍，筍的色澤、甜度、柔軟度都比較好，他們施肥也會使用奶粉、黃豆，有助綠竹筍更甜；而他上次拿亞軍，這次變冠軍也感到很開心。

周鏵鎯也說，綠竹筍上個月剛進入產季，品質好的每斤售價約160元，目前進入盛產期，優質綠竹筍約每斤130到150元不等；挑選可注意筍尖是否出青發綠，發綠代表尖端可能曬到太陽會有苦味，不過整體口感、品質仍不錯。