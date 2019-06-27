親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

婚後11個月就分居 雙宋婚姻「毀在生孩子」

北市綠竹筍品質評鑑「綠竹筍王」在木柵 他都這麼種筍

2019-06-27 17:14聯合報 記者翁浩然╱即時報導

第二屆台北市綠竹筍品質評鑑比賽結果今天出爐，超過100名筍農競爭激烈，最後由木柵區農會筍農周鏵鎯獲選冠軍「綠竹筍王」，大安區農會筍農謝忠夫則獲得「甜筍王」肯定。

北市綠竹筍品質評鑑比賽所有綠竹筍必須通過農藥殘留檢測，評分共分外觀色澤、柔嫩度、糖度3項評比，占比各約3成左右，因此品質與甜度都有一定水準。

評鑑比賽主任評審、桃園區農業改良場副研究員劉廣泉表示，參賽筍農必須準備10支筍排列，外觀評分主要看外型大小、彎度是否一致均勻，筍尖端也不可太開或出青發綠；而柔嫩度則以硬度計測量粗纖維多寡，越柔嫩越高分；至於糖度計量則是越高評價越高，這次冠、亞、季軍及優良獎得獎筍，糖度都有6.1度以上。如獲「甜筍王」肯定的筍農謝忠夫，綠竹筍糖度就達7.0。

奪下「綠竹筍王」的周鏵鎯則表示，他種筍已經40多年，每天細心呵護竹筍園很重要，兩名弟弟與他種筍都不使用農藥，多年實驗後也發現砂質土壤栽種綠竹筍，筍的色澤、甜度、柔軟度都比較好，他們施肥也會使用奶粉、黃豆，有助綠竹筍更甜；而他上次拿亞軍，這次變冠軍也感到很開心。

周鏵鎯也說，綠竹筍上個月剛進入產季，品質好的每斤售價約160元，目前進入盛產期，優質綠竹筍約每斤130到150元不等；挑選可注意筍尖是否出青發綠，發綠代表尖端可能曬到太陽會有苦味，不過整體口感、品質仍不錯。

北市產業發產局則表示，綠竹筍主要產季為6到9月，目前正值品嚐的最佳時機，每年花博農民市集於周末假日販售的綠竹筍經常被秒殺，現在平日周一到周五的早上8點開始，在木柵區農會門口也可選購到當天新鮮現採的綠竹筍；另外7月13日到9月1日，周末假日在花博農民市集購買農特產品滿1200元，還可兌換綠竹筍寶寶，數量有限換完為止。

第二屆台北市綠竹筍品質評鑑比賽結果今天出爐，由木柵區農會筍農周鏵鎯獲選冠軍「綠竹...
第二屆台北市綠竹筍品質評鑑比賽結果今天出爐，由木柵區農會筍農周鏵鎯獲選冠軍「綠竹筍王」。記者翁浩然／攝影
分享

北市花博農民
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

新北連鎖服務業換成節能設備 最優5.7折

2019-06-27 12:28

身障不老騎士環島 橫跨千里寫下「愛傳騎」

2019-06-27 11:52

農友不灑農業、用化肥 友善耕作荷花田

2019-06-27 10:50

當年西伯利亞小白鶴迷途 金山清水農地荷花田盛開好美

2019-06-27 10:18

13歲照顧盲曾祖母6年 獲孝行獎

2019-06-26 23:55

北市東區商圈空店太多 半數受訪者：政府應介入

2019-06-26 23:45

雙北公車下月起 上下車都要刷卡

2019-06-26 23:44

社子島開發 北市府讓步 擬「剔除區徵」

2019-06-26 23:43

北農年薪逾400萬？ 柯文哲：可能 韓國瑜：合法

2019-06-26 23:36

撒餌優養化 北市碧湖等3大公園擬限釣

2019-06-26 23:28

YouBike通勤綠廊 三重、板橋、新店規畫

2019-06-26 22:53

新北YouBike破1億人次 多多騎乘 來抽iPhone

2019-06-26 22:52

社子島開發交流會冷清 官員挨批用專業術語壓居民

2019-06-26 22:51

北市府召開社子島請願會議 少數居民出席

2019-06-26 22:49

台大醫院124週年院慶 金山鄉親捐復康巴士

2019-06-26 19:53

蘆洲永安南路塞車解決 侯友宜盼尋求共識

2019-06-26 19:52

汐止建成路車多過馬路難 增行人觸控按紐

2019-06-26 19:50

體會老人行不便 汐止厚德里備輪椅借用

2019-06-26 19:50

新北YouBike好騎 人次破億

2019-06-26 19:28

陳吉仲：台南芒果啟動加工收購 一周後評估成果

2019-06-26 18:45

30名八仙事件傷者齊聚 她：散發正能量給更多人

2019-06-26 17:55

準公共化幼兒園申請延期7月10日 北市目標80園

2019-06-26 17:40

期間限定！三重夏荷盛開 花期只到7月底

2019-06-26 15:48

新北河海音樂季首航 夏天一路嗨唱

2019-06-26 14:25

雙北公車結合大數據 7月1日起上下車刷卡

2019-06-26 13:59

新北推出夜市學堂聯盟 暑假邊吃邊玩AR、VR

2019-06-26 13:57

舊身心障礙證明將失效 新北尚有約1900人未更換

2019-06-26 13:55

湳雅夜市砍樹事件 侯友宜：市府嚴格把關執法決心

2019-06-26 13:02

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01
看更多

熱門文章

韓國瑜新竹造勢場　如何前往、停車、道路管制看這裡

2019-06-27 09:20

嬤：這輩子沒看過這怪東西在爬 「肉龜」巡佐送龜返家

2019-06-27 08:28

影／考國中校長的「補習班」 當年度創下6人上榜奇蹟

2019-06-26 20:54

1碗僅20元！豆花叔日擺攤7小時 賺銅板支撐怪病妻兒

2019-06-27 10:19

基隆嶼重開放登島業者開高價 基市府：將協調單一窗口

2019-06-26 19:18

斥資千萬觀景平台啟用 台南將軍漁港賞夕陽吃海鮮

2019-06-27 12:29

多項新制7月1日上路 新竹縣府一張圖看懂重點

2019-06-27 12:04

光復路大坪數透天厝 行家買到了

2019-06-27 09:42

老公被誤認成立委 里長婆說了一個比悲傷更悲傷的故事

2019-06-27 08:26

注意！新豐、湖口7月4日至5日將停水6小時

2019-06-27 14:33

基隆嶼登島碧砂漁港價格將統一 哄抬、削價撤消資格

2019-06-27 13:55

資源回收價格直直落 韓國瑜心疼底層回收個體戶

2019-06-26 21:20

基隆嶼登島船票收費不一 市府擬訂標準及罰則

2019-06-26 22:45

縣市總體競爭力調查 竹市非6都第1 社福治安創歷年佳績

2019-06-27 14:02

鐵道沒隔音牆基隆泰安里好吵 立委協調將先汰換鋼軌

2019-06-26 18:40

東勢林業園區 農委會不排除自營

2019-06-26 23:55

居民反對興建水庫連通管 水利署暫緩招標

2019-06-26 19:44

雙北公車下月起 上下車都要刷卡

2019-06-26 23:44

監委抵金門巡查 21件陳情案依舊是土地問題

2019-06-26 20:51

社子島開發交流會冷清 官員挨批用專業術語壓居民

2019-06-26 22:51

國道1號銜接台74線工程 今年底動工

2019-06-27 16:35

盜採留下140個砂石坑洞 屏東今年課徵地價稅

2019-06-27 15:35

北農年薪逾400萬？ 柯文哲：可能 韓國瑜：合法

2019-06-26 23:36

嘉縣養雞場惡臭未解 里長請辭

2019-06-26 23:40

老樹不能倒下 因為它是許多人生命裡的共同記憶

2019-06-26 19:19

陳吉仲：台南芒果啟動加工收購 一周後評估成果

2019-06-26 18:45

社區清潔員拾獲鉅款 警拼湊撕毀文件尋到失主

2019-06-27 15:35

當年西伯利亞小白鶴迷途 金山清水農地荷花田盛開好美

2019-06-27 10:18

茂林情人谷山崩巨響不斷 居民擔心土石形成堰塞湖

2019-06-27 14:30

新北YouBike好騎 人次破億

2019-06-26 19:28

被議員耽誤的桌球高手！竹縣議會奪全國桌球賽三冠王

2019-06-27 11:51

大安沙雕音樂季、清境一夏29日開幕 奧萬大門票10元連3天

2019-06-27 00:14

青春專案起跑 黃敏惠到KTV宣導

2019-06-26 23:03

善化登山隊與神同行 請來慶安宮百年媽祖同登玉山

2019-06-27 11:17

車禍腦傷 妻無怨尤照顧「夫為家庭付出換我回報他」

2019-06-27 12:00

高市加入準公共化幼兒園達120所 全國最多

2019-06-27 14:31

整頓基隆河步道 七堵、汐止間9月可望串連通行無阻

2019-06-27 09:39

芒果收購加工啟動時機 台南農業局：太早反打擊中上品

2019-06-26 19:36

台中刑務所官舍群 砸2.2億修復

2019-06-26 23:51

苗栗噴水設施出現玻璃碎片 市公所譴責惡劣行為

2019-06-27 12:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top