新北市聯合稽查電影院 共14家違規令限期改善

2019-06-27 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



暑期期間到電影院看電影是許多學生、親子的娛樂活動之一，新北巿新聞局近日會同消防局、衛生局、工務局、社會局及法制局消保官等單位，針對電影院進行公共安全及營業管理稽查，總共稽查14家電影院，發現缺失包括有未辦理公安申報、AED管理員合格證過期、逃生通道堆放雜物、逃生指示燈無法運作、逃生指示錯誤等，都已嚴令業者限期改善，以保障民眾觀影品質及安全。

新聞局指出，本次總共稽查14家電影院，包含三重區天台戲院，板橋區林園電影城、華麗電影院、秀泰影城、威秀影城，新莊區鴻金寶電影院、國賓影城，林口區國賓影城、威秀影城，中和區國賓影城、永和區喜樂時代影城，樹林區秀泰影城，土城區秀泰影城，淡水區美麗新淡海影城等，有關公共安全缺失部分，都已要求業者限期改善，確保緊急危難時救護及逃生動線的順暢，也呼籲民眾觀賞電影時也要留意緊急進出口及相關逃生標示，以維護自身安全。

另外，本次稽查也針對社福相關規定進行查察，各業者皆依法提供身心障礙者及65歲以上長者半價優待，且設置無障礙設施與固定輪椅觀眾席位，提供行動不便的觀眾通行無阻的觀影空間。