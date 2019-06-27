擺脫文化沙漠 汐止區公所藝文走廊啟用

2019-06-27 20:20 觀天下 記者陳惠玲╱汐止報導



汐止區公所利用二樓空間，打造為藝文走廊，希望能為汐止藝文注入一股力量，擺脫過去文化沙漠的負面印象。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區藝文水準再提升，汐止區公所利用二樓空間，打造為藝文走廊，今(27)日下午舉行啟用典禮，除了邀請汐止國小弦樂團表演，當天也展出了汐止音樂饗宴影像展，希望能為汐止藝文注入一股力量，擺脫過去文化沙漠的負面印象。

汐止區公所藝文走廊正式啟用暨汐止音樂饗宴影像展，包括市議員周雅玲服務處主任林三吉及地方藝文團體都來參加，為了提升汐止的藝術文化水準，汐止區公所特地將二樓空間打造成藝文走廊。

汐止區副區長林明玲表示，首先非常感謝汐止愛好藝文的團體跟朋友，長期為藝文這一塊在努力，公所當然不落人後，今天提供二樓這一塊場地做為藝文走廊，希望未來對藝文有任何興趣，有成果想要分享的朋友們，都可以來這邊做展出。

第一批展出的作品就是汐止音樂饗宴影像展，記碌著汐止城市愛樂的成長過程，為地方藝術文化的付出，作品從電梯口一直到藝文走廊，還有中間的圓型墩柱上，都掛滿了攝影作品，汐止人文藝術多元發展協會理事長李秀雲說，很感謝公所精心規劃這個展演場地，讓喜愛藝文或是小朋友都有一個展現的舞台。

汐止音樂饗宴影像展一直到7/25為止，接下來這個空間將展出畫說水返腳之美寫生比賽作品，一直到9/25，也歡迎有興趣的民眾前往欣賞。